Первые кадры успешного применения этих дронов публикует СБУ.

Украина не просто сумела создать собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", но и наладила его массовое производство. Об этом пишет немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке на страницах издания Bild.

"Теперь у Путина настоящая проблема! Украинским военным техникам, очевидно, удалось воссоздать лучший российский беспилотник-камикадзе и применить его против самой России", - говорится в публикации.

Рьопке утверждает, что беспилотник по прозвищу "Укро-Ланцет" является почти полной копией российского "ZALA Ланцет". Россияне уничтожили с его помощью немало украинских танков, артиллерийских систем, ракетных установок и даже боевых самолетов, в том числе и на значительном расстоянии от фронта. Теперь ситуация поворачивается в обратную сторону.

В последнее время СБУ опубликовала видео с серией ударов беспилотников по российским системам противовоздушной обороны. Но эти случаи принципиально отличаются от множества типичных видео с ударами FPV-дронов по российской технике. Вот несколько ключевых моментов:

В этот раз дронами били по российским зенитным системам, которые почти всегда находятся на значительном расстоянии от линии фронта - речь идет о 10-30 километрах, куда не дотянутся обычные FPV-дроны.

Некоторые из атакованных машин двигались в момент удара, что свидетельствует о высокой точности использованных дронов.

На видеозаписях заметно, что дрон постоянно корректирует курс, выравнивая белый крест прицела на зеленой маркировке мишени. Это еще один признак совершенно новой технологии.

СБУ "пикселизирует" некоторые подходы, по которым можно распознать тип используемого беспилотника.

"Все это говорит о том, что Украине - как было объявлено несколько месяцев назад - удалось не только скопировать мощнейшее российское оружие, но и массово производить его", - пишет Репке.

Российский дрон "Ланцет": что известно

Дрон-камикадзе "Ланцет" был создан россиянами еще до полномасштабного вторжения в Украину. Впервые его публично представили еще в 2019 году. Существует несколько модификаций этого беспилотника с дальностью полета до 40 или до 50 км, что значительно превосходит дальность более дешевого FPV-дрона.

Россия активно использовала "Ланцеты" в войне против Украины, пик чего пришелся на лето прошлого года. Осенью интенсивность их использования резко упала, что связывают с вероятной украинской диверсией на Загорском оптико-механическом заводе под Москвой в августе.

В феврале министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина успешно испытала аналог российского "Ланцета".

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