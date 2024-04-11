Украина не просто сумела создать собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", но и наладила его массовое производство. Об этом пишет немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке на страницах издания Bild.
"Теперь у Путина настоящая проблема! Украинским военным техникам, очевидно, удалось воссоздать лучший российский беспилотник-камикадзе и применить его против самой России", - говорится в публикации.
Рьопке утверждает, что беспилотник по прозвищу "Укро-Ланцет" является почти полной копией российского "ZALA Ланцет". Россияне уничтожили с его помощью немало украинских танков, артиллерийских систем, ракетных установок и даже боевых самолетов, в том числе и на значительном расстоянии от фронта. Теперь ситуация поворачивается в обратную сторону.
В последнее время СБУ опубликовала видео с серией ударов беспилотников по российским системам противовоздушной обороны. Но эти случаи принципиально отличаются от множества типичных видео с ударами FPV-дронов по российской технике. Вот несколько ключевых моментов:
- В этот раз дронами били по российским зенитным системам, которые почти всегда находятся на значительном расстоянии от линии фронта - речь идет о 10-30 километрах, куда не дотянутся обычные FPV-дроны.
- Некоторые из атакованных машин двигались в момент удара, что свидетельствует о высокой точности использованных дронов.
- На видеозаписях заметно, что дрон постоянно корректирует курс, выравнивая белый крест прицела на зеленой маркировке мишени. Это еще один признак совершенно новой технологии.
- СБУ "пикселизирует" некоторые подходы, по которым можно распознать тип используемого беспилотника.
"Все это говорит о том, что Украине - как было объявлено несколько месяцев назад - удалось не только скопировать мощнейшее российское оружие, но и массово производить его", - пишет Репке.
Российский дрон "Ланцет": что известно
Дрон-камикадзе "Ланцет" был создан россиянами еще до полномасштабного вторжения в Украину. Впервые его публично представили еще в 2019 году. Существует несколько модификаций этого беспилотника с дальностью полета до 40 или до 50 км, что значительно превосходит дальность более дешевого FPV-дрона.
Россия активно использовала "Ланцеты" в войне против Украины, пик чего пришелся на лето прошлого года. Осенью интенсивность их использования резко упала, что связывают с вероятной украинской диверсией на Загорском оптико-механическом заводе под Москвой в августе.
В феврале министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина успешно испытала аналог российского "Ланцета".