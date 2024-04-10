Новое оружие назвали "украинскими "Ланцетами", поскольку они похожи на российские БПЛА.

Украина имеет беспилотники дальнего действия, уничтожающие российские мобильные системы ПВО. Об этом пишет Forbes.

Новое оружие назвали "украинскими "Ланцетами", поскольку они похожи на российские БПЛА. Увеличенный радиус действия дронов позволяет поражать много новых целей, и украинцы пользуются преимуществом, атакуя дорогостоящее оборудование до того, как россияне смогут перенести его в безопасное место.

Беспилотники RAM X

Впервые о новом дроне было упомянуто в заметке в Telegram на официальном канале оперативно-стратегической группировки "Хортица", которая воюет на восточном фронте Украины.

Видео дня

"В результате воздушной разведки в районе населенного пункта Заря обнаружено ЗРК противника 2С6 "Тунгуска". По обнаруженной цели был выпущен боеприпас RAM X. В результате огневого поражения обнаруженная цель получила серьезные повреждения", – говорилось в той публикации.

Еще несколько ударов с применением такого же типа БПЛА появились в новом видео СБУ Украины, где было показано уничтожение различных систем ПВО оккупантов: двух пусковых установок "Бук", РЛС "Бук", двух систем "Тор", "Стрела-10", "Тунгуска" и тому подобное. Это дорогие активы, которые будет трудно или невозможно заменить в военное время.

Еще одно видео от 10 апреля продемонстрировало успешный удар по российской мобильной системе радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", которая явно не смогла заглушить ни ударный беспилотник, ни дрон-разведчик, который снимал тот удар.

Здесь есть несколько интересных моментов, отмечают авторы материала. Один из них заключается в том, что "Тунгуска", система противовоздушной обороны со сдвоенной 30-мм пушкой, четырьмя ракетами "земля-воздух" и собственным интегрированным радаром, который должен сбивать беспилотники, была отслежена и уничтожена украинскими беспилотниками.

Еще один интересный момент – название дрона. RAM X – это модернизированная версия боеприпаса RAM II производства украинской компании CDET. Компания производит чрезвычайно успешный разведывательный беспилотный летательный аппарат Leleka-100, который имеет размах крыльев в 3 метра и выносливость более двух часов, что делает его ценным активом.

Кроме того, на видео поражений российской техники практически не видно самого дрона, который ее атакует. В отличие от "Ланцетов", которые легко узнать на видео атаки по его характерному белому силуэту с двойными X-крыльями.

Украинские "Ланцеты"

Российские боеприпасы "Ланцет" сыграли немалую роль в войне в Украине. Основным нюансом было то, что он был произведен лишь в небольших количествах, видимо, из-за удара украинского беспилотника по заводу, который производит жизненно важные компоненты.

В феврале 2024 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что два украинских эквивалента дрона "Ланцет" находятся в производстве и вскоре будут поставлены на вооружение.

RAM X, вероятно, является одним из таких продуктов. Среди других разработок – "Перун", который выглядит как прямая копия "Ланцета". И хотя российский "Ланцет" стоит примерно 30 тысяч долларов США, украинские аналоги будут производиться за значительно более низкую цену и в гораздо большем количестве.

Роль дронов в войне

Беспилотники стали одним из ключевых видов оружия, который используется в войне в Украине. Причем применяют их обе стороны. Речь идет как о FPV-дронах, так и об ударных беспилотниках.

На этом фоне в Украине даже появилась "Армия дронов". Каждую неделю она уничтожает немало вражеской техники. К примеру, в период со 2 по 10 апреля было поражено 30 российских танков, 86 боевых бронированных машин и почти 100 орудий.

Ранее официальный представитель НАТО заявил, что украинские дроны-камикадзе ответственны за две трети последних потерь российских танков. Но это может быть тревожным сигналом, поскольку сильная зависимость Украины от дронов свидетельствует об отсутствии альтернатив.

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