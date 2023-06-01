Планы реализуются сейчас, нет времени ждать завершения войны.

Войско-морских силах ВС Украины рассказали, какое вооружение будет у Корпуса морской пехоты, о создании которого недавно заявил президент Владимир Зеленский.

"Вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что на вооружении Корпуса морской пехоты будет плавающая бронетехника, а средствами доставки этой техники будет корабельный состав ВМС ВС Украины. Поскольку после захвата плацдарма дальнейшее продвижение вперед потребует определенной самостоятельности управления и принятия решений, для этого и создается корпус". - рассказали в пресс-центре ВМС со ссылкой на командующего национальным флотом Алексея Неижпапу.

По словам командующего, количество личного состава морской пехоты будет увеличено за счет создания новых бригад и других подразделений - артиллерийских, обеспечения, поддержки.

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"Все эти планы реализуются уже сейчас, у нас нет времени ждать завершения войны... все наше побережье - вместе с реками, лиманами, заливами, портами, нуждается в защите. И задача по обеспечению безопасности или высвобождению этих территорий возлагается именно на морскую пехоту", - отметил Неижпапа.

По его словам, основные задачи морпехов - охрана морских баз и портов, захват плацдармов, которые удерживает противник. Для этого подразделения морской пехоты должны быть соответственно обучены и иметь необходимое оружие и технику.

"При этом еще до захвата плацдарма должна быть проведена морская десантная операция - сверхсложный вид операции, который проводится на море. Это комплекс мероприятий, которые проводятся еще до того момента, как нога морского пехотинца ступит на берег. Самостоятельно корпус морской пехоты решить такие задачи не может", - рассказали в ВМС.

Новый корпус морпехов - что известно

23 мая президент Владимир Зеленский во время визита к морским пехотинцам, которые несут службу в Донецкой области, заявил, что для увеличения потенциала морпехов будет создано новое подразделение - корпус морской пехоты.

Позже командующий Военно-Морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что Украина имеет очень протяженную береговую полосу-более 2700 километров, из которых 1700 – морская граница. По его словам, необходимо сформировать мощный организм с полноценной системой управления, соответствующее вооружение и технику, подразделения для выполнения важных задач.

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