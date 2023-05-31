Украина, как морское государство, имеет большую береговую полосу в более 2700 км, которые нуждаются в защите.

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что создание Корпуса морской пехоты Украины является требованием сегодняшнего дня.

Как он сообщил в эфире информационного телемарафона, создание Морского корпуса – это требование настоящего, поскольку Украина – это морское государство, которое имеет очень большую береговую полосу в более 2700 километров, из них 1700 километров морской границы. Все украинское побережье нуждается в защите, и задача по обеспечению безопасности или высвобождению этих территорий возлагается именно на морскую пехоту.

"Требования настоящего диктуют то, что нам нужно сформировать мощный организм, который должен иметь полноценную систему управления, комплект вооружения и военной техники, соответствующие подразделения для выполнения этих задач как самостоятельно, так и с другими видами обороны", - сказал Неижпапа.

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По словам командующего ВМС Украины, основные задачи морской пехоты - это охрана военно-морских баз и портов и захват плацдармов, которые удерживает противник.

Он также отметил, что количество личного состава морской пехоты будет увеличено за счет создания новых бригад других подразделений, а именно артиллерийских, обеспечения, поддержки.

"Все эти планы на сейчас, у нас нет времени ждать завершения войны", - добавил Неижпапа.

Корпус морской пехоты - что заявил Зеленский

23 мая рпезидент Владимир Зеленский посетил позиции украинских морских пехотинцев и поздравил воинов с профессиональным праздником. Он побывал на позиции в полосе обороны Угледар-Марьинка в Донецкой области.

По словам президента, Украинская морская пехота каждый день доказывает, что она является мощной силой, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях, поэтому будет создан Корпус морской пехоты для увеличения потенциала.

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