Президент посетил фронтовой участок украинских морпехов и поздравил их с праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после возвращения из-за границы прибыл на фронт. Глава государства посетил позиции украинских морских пехотинцев.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. "Наши защитники. Фронтовой участок ... Слава каждому и каждой, кто защищает Украину", - отметил он.

Президент уточнил, что прибыл на фронт, чтобы поздравить воинов с их днем - Днем морской пехоты ВМС ВСУ.

Видео дня

Глава государства также вручил морским пехотинцам государственные награды.

Зарубежные визиты Зеленского

В этом месяце президент совершил визиты в ряд европейских стран. Основной целью этих поездок было увеличение военной помощи Украине.

Кроме того, Зеленский посетил Хиросиму, где проходил саммит G7. Там он провел многочисленные переговоры с лидерами ряда стран.

Результатом зарубежных поездок президента в частности стало начало обучения украинских пилотов на виновниках F-16 и значительный прогресс в вопросе их предоставления Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: