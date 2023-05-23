Президент Украины Владимир Зеленский сразу после возвращения из-за границы прибыл на фронт. Глава государства посетил позиции украинских морских пехотинцев.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram. "Наши защитники. Фронтовой участок ... Слава каждому и каждой, кто защищает Украину", - отметил он.
Президент уточнил, что прибыл на фронт, чтобы поздравить воинов с их днем - Днем морской пехоты ВМС ВСУ.
Глава государства также вручил морским пехотинцам государственные награды.
Зарубежные визиты Зеленского
В этом месяце президент совершил визиты в ряд европейских стран. Основной целью этих поездок было увеличение военной помощи Украине.
Кроме того, Зеленский посетил Хиросиму, где проходил саммит G7. Там он провел многочисленные переговоры с лидерами ряда стран.
Результатом зарубежных поездок президента в частности стало начало обучения украинских пилотов на виновниках F-16 и значительный прогресс в вопросе их предоставления Украине.