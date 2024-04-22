Этот тип самолетов можно модернизировать для уничтожения ракет и дронов.

Самолет L-39ZA Albatros, переданный Украине Литвой, можно модернизировать и задействовать для уничтожения вражеских ракет и дронов. Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

Отмечается, что пока Украина ожидает самолеты F-16 от западных партнеров, Литва объявила о передаче Киеву самолета L-39ZA Albatros. Некоторые типы этих судов уже есть на вооружении Украины, и если их модернизировать, появится возможность защитить украинское небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет.

"Это замечательный самолет, наверное, лучший среди те, что я знаю в смысле равновесия. Также на типе ZA установлен украинский двигатель, который прекрасно себя показал", - пояснил эксперт.

СМИ добавляет, что эта модификация самолета имеет не две, а четыре точки подвеса, может работать с управляемыми реактивными снарядами в режиме легкого штурмовика.

"Если на каждом из них установить пушку, они смогут эффективно бороться с дронами "шахед" и разведчиками, что обойдется гораздо дешевле, чем работа МиГ-29 и Су-27. Такие пушки есть у Украины", - говорится в материале.

Передача Литвой боевого самолета Украине

Накануне Литва передала Украине боевой самолет L-39ZA Albatros. В Литве такие штурмовики использовались с целью подготовки офицеров по управлению истребителями, чтобы обеспечивать боевую готовность пилотов.

Это учебно-боевой самолет на базе L-39C, который по факту можно использовать как легкий штурмовик.

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