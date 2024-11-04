Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Канада отправляет в Украину зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", - отмечает Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что во время телефонного разговора речь шла и о дальнейшей оборонной поддержке Украины, о ситуации на поле боя, в частности привлечение Северной Кореи к войне на российской стороне. Глава государства отметил, что он и Трюдо скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году.

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Зеленский поблагодарил канадского премьера, его команду и всех привлеченных за успешно проведенную тематическую конференцию по освобождению пленных и депортированных лиц, которая состоялась в Монреале 30-31 октября. По его словам, следующим этапом должна стать подготовка итогового документа - Плана мира - по результатам всех тематических конференций.

"На полях конференции наша делегация представила Джастину план победы, и сегодня он подтвердил его поддержку", - отметил президент Украины.

ЗРК NASAMS от Канады

Как сообщал УНИАН, еще 10 января 2023 года Канада объявила о намерении предоставить Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS американского производства стоимостью 406 миллионов долларов. Но до сих пор эта поставка не состоялась.

По словам министра обороны Канады Билла Блэра, причиной задержки стали проблемы с финансированием поставки со стороны США. Американцы должны были профинансировать завершение контрактов с производителем Kongsberg Defense and Aerospace. Блэр отмечал, что США столкнулись с определенными трудностями. По его словам, без комбинированного соглашения на приобретение NASAMS в рамках обычного процесса закупок понадобились бы годы. Министр подчеркивал, что все стороны понимают важность проекта.

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