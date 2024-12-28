По словам министра, в Украине налажено производство FPV-дронов, ударных коптеров-бомберов, самолетов-камикадзе, дальнобойных deepstrike-дронов и разведывательных дронов-крыльев.

В этом году дроны украинского производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, в 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс, среди прочего была ощутимо развита отрасль дронов.

Как отметил Умеров, данное направление в этом году достигло беспрецедентных масштабов производства.

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"96.2% - именно такую долю среди всех БПЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году", - написал министр в Facebook.

Так, по его информации, благодаря заказам Минобороны отечественному производству закрыты ключевые потребности воинов, одновременно уменьшена зависимость от поставок партнеров.

В частности, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:

более 1.5 миллиона FPV-дронов (вместе с ГССЗЗИ),

ударные коптеры-бомберы,

самолеты-камикадзе,

разведывательные дроны-крылья,

дальнобойные deepstrike-дроны.

"Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности во взаимодействии между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями будет нашим приоритетом и в 2025 году", - добавил Умеров.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина серьезно нарастила объемы производства боеприпасов и дронов, а также разрабатывает новую баллистическую ракету и увеличивает производство артиллерии. По его данным, в первом полугодии 2024 года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год. Сейчас страна может ежегодно производить 4 миллиона беспилотников, заявил глава государства.

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