В этом году дроны украинского производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны, сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, в 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс, среди прочего была ощутимо развита отрасль дронов.
Как отметил Умеров, данное направление в этом году достигло беспрецедентных масштабов производства.
"96.2% - именно такую долю среди всех БПЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году", - написал министр в Facebook.
Так, по его информации, благодаря заказам Минобороны отечественному производству закрыты ключевые потребности воинов, одновременно уменьшена зависимость от поставок партнеров.
В частности, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:
- более 1.5 миллиона FPV-дронов (вместе с ГССЗЗИ),
- ударные коптеры-бомберы,
- самолеты-камикадзе,
- разведывательные дроны-крылья,
- дальнобойные deepstrike-дроны.
"Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности во взаимодействии между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями будет нашим приоритетом и в 2025 году", - добавил Умеров.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина серьезно нарастила объемы производства боеприпасов и дронов, а также разрабатывает новую баллистическую ракету и увеличивает производство артиллерии. По его данным, в первом полугодии 2024 года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год. Сейчас страна может ежегодно производить 4 миллиона беспилотников, заявил глава государства.