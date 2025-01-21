Уничтожено три танка и семь бронированных машин пехоты россиян.

В Курской области РФ 47 отдельная механизированная бригада "Магура" вместе с подразделением 82 бригады отбили новый массированный штурм россиян - враг потерял роту солдат и технику на миллионы долларов. Об этом рассказала пресс-служба "Магуры".

"Сценарий врага на Курщине не меняется - они снова запускают колонны техники и забрасывают живой силой, чтобы вытеснить войска Сил обороны. Но наши воины продолжают стоять крепко", - отмечают военные.

Отмечается, что все подразделения бригады в бою вошли во взаимодействие. В частности, отработали пехотинцы, артиллерия под корректировкой роты разведки, отработал FPV-дронами батальон беспилотных систем, а пилоты механизированных батальонов забросали врага сбросами.

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Как отмечают военные, атаку врага удалось отбить. Потери россиян в этом штурме составляют 3 танка стоимостью более 6 млн долларов, семь бронированных машин пехоты на более 7 млн долларов. Также в живой силе враг потерял целую роту: 35 оккупантов ликвидировано и 62 - ранены.

Другие успехи 47 бригады на поле боя

Как сообщал недавно УНИАН, российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" уничтожен в посадке, где враг прятался вместе с техникой, чтобы оттуда атаковать украинцев. Сожгли дорогой ЗРК разведчики 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе со смежным подразделением.

В частности, россияне с зенитно-ракетным комплексом "Стрела" затаились в посадке, чтобы исподтишка наносить удары, но вражескую технику разнесли "вдребезги".

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