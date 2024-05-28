Сейчас испытания беспилотников прошли семь компаний Латвии.

Латвия в этом году планирует инвестировать в коалицию беспилотников для Украины 20 млн евро. Столько же направят для усиления латвийской армии дронов.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, которого цитирует LSM.lv. По словам министра, к производству дронов будут привлекать местные латвийские компании.

"Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников", - подчеркнул он.

Видео дня

По словам Спурдса следует, что Латвия не только будет поставлять Украине дроны, но и активнее внедрять эти технологии в своей армии.

Выделенные 20 млн евро направят как на создание инфраструктуры, так и на закупку беспилотников, в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн евро.

"Сейчас испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне", - рассказал Спрудс.

Дроны на полях российско-украинской войны

Беспилотники стали спасательным кругом для украинской армии, которая вынуждена воевать против превосходящих сил агрессора, имея острый дефицит артиллерийских боеприпасов и солдат. Об этом говорится в репортажной статье The New York Times.

Украинская армия не жалеет дронов-камикадзе даже для ударов по отдельным пехотинцам врага, и это дает мощный результат.

аналитики признают значительное преимущество ВСУ в эффективности применении дронов-камикадзе на фронте, хотя не всегда именно украинцы имеют численное преимущество в дронах. Статистика показывает, что украинцы наносят значительно больше результативных ударов, чем оккупанты, и на это есть определенные причины.

Вас також можуть зацікавити новини: