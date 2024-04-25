Две страны имеют диаметрально противоположные подходы к производству дронов.

Украина вырвалась вперед в использовании FPV-дронов. Одной из основных причин этого являются диаметрально разные подходы к производству этого оружия в двух воюющих государствах, пишет Forbes.

Автор публикации отмечает, что руководство обоих государств осознало критическую важность дронов и выделяет много ресурсов на это направление. Производство FPV-дронов и в Украине, и в России уже измеряется десятками тысяч в месяц и имеет все шансы перевалить за миллион единиц по итогам года.

Но подходы к производству дронов в Украине и России совершенно разные. В Украине это максимально децентрализованная отрасль, где Министерство обороны закупает беспилотники у десятков относительно небольших производителей. Более того, в Украине даже действует инициатива, в рамках которой несколько тысяч волонтеров собирают дроны прямо у себя дома в свободное от работы время.

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Между тем в России система наоборот максимально централизованная. Хотя и там есть небольшие команды, которые самостоятельно изготавливают дроны, их масштабы невелики, а финансируют их в основном за счет пожертвований от граждан. Но основную массу тех десятков тысяч дронов, которые получает армия РФ, изготавливает лишь одна компания - так называемая "Группа Судоплатова". Именно она получила миллиарды рублей из госбюджета на производство дронов.

"Централизация в советском стиле может принести экономию на масштабе. Но советская система также имела огромные недостатки, и они могут лежать в основе драматического падения эффективности их FPV", - пишет Forbes.

Издание приводит статистику успешного применения FPV-дронов, собранную аналитиком Даниэле на основе опубликованных в сети видео. Эта статистика наглядно свидетельствует, что в последние месяцы украинцы значительно превосходят россиян в количестве успешных ударов FPV-дронами по пехоте и технике противника.

Причина впечатляющей разницы заключается не в разном количестве доступных дронов (здесь, похоже, приблизительный паритет), а в их эффективности. И именно здесь свою роль играет разница подходов к производству дронов.

Как объяснили автору публикации многочисленные эксперты, на фронте постоянно происходит игра в "кошки-мышки" между дронами и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Чтобы заглушить беспилотник, РЭБ должна работать на той же радиочастоте.

Украинцы имеют различные дроны от десятков отдельных производителей, поэтому эти дроны работают на совершенно разных частотах. А вот российская армия полагается почти исключительно на дроны от "судоплатовцев". Эти дроны максимально стандартизированы и работают на одной частоте, поэтому украинские системы РЭБ всегда знают, на какой частоте надо работать, чтобы заглушить российские дроны.

Как признают российские "военблогеры", дроны от "судоплатовцев" успешно поражают цели только тогда, когда украинский РЭБ не работает по той или иной причине. Показательно, что два танка "Абрамс", уничтожение которых праздновала несколько недель вся Россия, были поражены "кустарными" дронами от "волонтеров", а не теми, которые купило Минобороны РФ у "судоплатовцев".

"Насытив действующую армию ударными БПЛА проекта "Судоплатов", можно пустить пыль в глаза высшему военно-политическому руководству, но на самом деле прошлой осенью эффективность этих БПЛА резко упала из-за достаточно быстрой адаптации противника к фиксированной частоте, установленной производителем, и продолжает оставаться очень низкой", - заявил российский эксперт по дронам.

Кроме того российские "военблогеры" говорят о полном отсутствии взаимодействия между российскими операторами дронов и операторами систем РЭБ. Поэтому немало дронов россияне теряют из-за работы собственного же РЭБа.

В дополнение ко всему этому российская система управления войсками выстроена так, что за критику и сообщение плохих новостей военных и "военблогеров" наказывают. Поэтому наверх идут фальшивые отчеты о том, что все прекрасно работает, в то время, когда государство тратит деньги на малоэффективное оружие.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в России признали, что Украина достигла значительных успехов в модернизации своего дрона-бомбардировщика "Баба-Яга". Это отдельный тип тяжелого вертолетного БПЛА с электродвигателями и мощной батареей для увеличения дальности.

Тем временем на фронте становится все меньше российских дронов-разведчиков "Орлан". Как пояснил эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш"), этот распиаренный беспилотник морально устарел, поэтому россияне все активнее используют более современные модели.

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