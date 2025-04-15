Авиаэксперт рассказал, где россияне производят "Шахеды".

Ежедневно Россия может производить 85-90 ударных дронов типа "Шахед". Увеличение объемов производства до 500 единиц в день может стать слишком трудной задачей для оккупантов. Такое мнение высказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире YouTube-канала Telеgraf UA.

"Я анализирую количество "Шахедов", которые они запустили по нам. И я вижу этот рост к возможности производства 85-90 единиц. Они (россияне - УНИАН) не накапливают их на складах, а накопления на промежуточных складах - это просто логистические элементы для дальнейшего их распространения в разные точки запуска", - объяснил он.

Криволап поделился, что россияне производят фюзеляжи "Шахедов" на заводе "Алабуга" возле Елабуги и на заводе "Купол" в Ижевске. По его словам, после начальной сборки компоненты к дронам отправляют в Ленинградскую, Московскую и Рязанскую области, где в торговых центрах, из которых выехали владельцы, происходит сборка БПЛА.

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"Что касается возможности увеличения количества производства "Шахедов" - там начинаются проблемы. Россияне заявили о своем плане довести производство до 500 "Шахедов" в сутки. Но возможности роста я не вижу. Я не вижу ни с точки зрения комплектации, ни с точки зрения самого физического производства, включая фюзеляжи", - рассказал Криволап.

Эксперт добавил, что у РФ также был запроектирован еще один завод в Казани, который должен заняться этим вопросом. Тем не менее для запуска предприятия не хватает оборудования и комплектующих, а сроки откладываются ближе к 2030-м годам.

"Поэтому я не вижу возможности россиян в короткие сроки (даже до конца этого года) увеличить производство "Шахедов" до 500 в сутки из-за комплектации", - подчеркнул он.

Криволап отметил, что россияне для производства "Шахедов" использовали американские комплектующие компании Texas Instruments, а также немецкие и французские детали, на которые наложены санкции.

"Россияне постоянно кричат, что у них из-за санкций ничего не получается. И им не хватает даже китайской, иранской комплектации, чтобы обеспечивать производство, которое у них сейчас. Там постоянные сбои, и мы видим, что у них нет регулярности в количестве "шахедов", которые они запускают, особенно в последнее время", - сказал эксперт.

РФ усовершенствовала "Шахеды" для атак по Украине - что известно

Ранее председатель общественной организации "Аэроразведка" Ярослав Гончар рассказал, что российские оккупанты усовершенствовали "Шахеды" для атак по Украине. По его словам, дроны носят термобарические боеприпасы, которые имеют большую разрушительную силу, чем фугасные боеприпасы.

По слова Гончара, РФ существенно усовершенствовала иранские БПЛА. Во-первых, дроны изменились визуально. К примеру, противник теперь использует композит-материалы для изготовления фюзеляжа. Таким образом россиянам удается уменьшить их отражающую поверхность и уменьшить на них влияние РЭБ.

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