Установка металлополимерных блоков значительно повышало воздействие на ходовую часть Т-62.

Российский ВПК уже начал модернизацию старых советских танков Т-62 вместо обещанной отправки на фронт новейших Т-14 "Армата". Ремонт осуществляется весьма бездарно, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

На танки россияне устанавливают на верхнюю лобовую деталь пассивную защиту в виде металлополимерных блоков и динамическую защиту "Контакт-1".

Однако это "не совсем" повышает бронезащиту, отмечает Коваленко. Он объяснил, что металлополимерные блоки либо ДЗ "Контакт-1" повышает выживаемость против оружия, тоже разработанного в 1960-е. "То есть, калибра пушек до 115-мм, а так же средств поражения пехоты, РПГ-7", - уточнил эксперт.

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"Если же говорить о современных средствах поражения, например 125-мм бронебойных подкалиберных и кумулятивных снарядах, а так же ПТРК, например "Стугна-П", не говоря уже о Javelin, то они пробивают этот слоёный пирог на ура", - написал Коваленко.

По его словам, установление металлополимерных блоков значительно повышало воздействие на ходовую часть Т-62: "Возросшее давление на опорные катки приводило к деформации шин и повышенному износу штатных узлов".

"Хвостовики балансиров выходят из строя в режиме нон-стоп, из-за высокой нагрузки подвесок. Снижается энергоемкость гидравлических амортизаторов, ускоряется разрушение болтовых креплений венцов ведущих колес из-за увеличившихся тяговых усилий", - объяснил Коваленко.

Кроме того, танк получает тяжёлый обвес брони, которая, добавил Коваленко, в современном бое спасёт его разве что от РПГ-7, при этом значительно снижает мобильность и надёжность танка.

Т-62 на войне в Украине – что известно

Из-за больших потерь в технике Россия вынуждена снимать с хранения старые танки Т-62 1960-х годов.

Например, на эти Т-62 пересаживается 1-я гвардейская танковая армия, которая на военных парадах хвалилась новейшими танками "Армата". Кроме того, в Украине уже идентифицировали БТР-50 1954-го года выпуска.

В это время украинскую армию усиливають тяжелой техникой западных образцов.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, если сравнивать Т-64 и немецкий Leopard, очевидная победа будет за Leopard.

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