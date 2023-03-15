По его словам, ситуация с поставками снарядов "катастрофическая".

Российский оккупант с позывным "Тринадцатый" публично заявил о "катастрофическом снарядном голоде".

Как сообщил в Telegram-канале боевик, проблема с этим не только у "Вагнера", но и в подразделениях регулярной армии РФ.

"Относительно боеприпасов - это бл*дь катастрофа. Проблемы не только у "вагнеров". У других подразделений тоже беда. Скрести "по сусекам" приходится чуть ли не поштучно боеприпасы 100-мм на БМД-4 и БМП-3. Большая проблема с ВОГами (17/25мм) и минами (82/120 мм)", - заныл оккупант.

По его данным, на днях в оккупированном Крыму на одну дивизию дали один КамАЗ, "и тот с ненужной х*йней".

"Либо это реально экономия боеприпасов из-за какого-то "хитрого плана", либо мы в полном дерьме", - подытожил он.

"Снарядный голод" в российские армии

Оккупанты уже несколько недель публично заявляют об остром "снарядном голоде". О "снарядном голоде" заявлял и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Британская разведка указала на другой момент - из-за острого дефицита вооружения оккупанты переходят к тактике ближнего боя. Кроме того, из-за проблем с вооружением российский ВПК представил очередное "изобретение". Враг начал устанавливать на бронетранспортеры корабельные пушки.

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