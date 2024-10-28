Гидроакустические буи и без того штатно входят в набор оснащения морской патрульной авиации РФ.

Российские оккупанты нарабатывают новые форматы противодействия морским дронам ВСУ как основному инструменту ведения войны в акватории Черного моря. Об этом говорится в материале Defence Express.

Анализируя создание в РФ водных датчиков для защиты от украинских катеров-камикадзе, эксперты отмечают, что принцип работы этих гидроакустических буев довольно прост: в определенный район акватории сбрасывается несколько таких устройств, которые должны улавливать звуки, которые могут идентифицировать ту или иную морскую цель.

При этом морские буи обычно рассчитаны на ограниченный период работы, который зависит от мощности бортового элемента питания. Их носителями являются специализированные патрульные самолеты и/или противолодочные вертолеты, на борту которых и находятся операторы, которые затем по колебаниям акустических волн опознают цель.

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"Исходя даже из такого упрощенного описания, все равно возникают сразу три базовых момента: насколько массово россияне смогут изготавливать свои буи "Аква", какие районы акватории Черного моря позволит покрыть массовость производства таких гидроакустических устройств врага, ну и главное - где будет размещаться пункт (или несколько пунктов), где будут работать операторы, "заточенные" на гидроакустическое обнаружение наших катеров-камикадзе", - говорится в материале.

Авторы уточняют, что это не является "ноу-хау" россиян, ведь гидроакустические буи и без того штатно входят в набор оснащения их морской патрульной авиации. В общем ВМФ РФ располагает несколькими типами таких устройств:

РГБ-1 - масса 14 килограммов, продолжительность работы в активном режиме - 45 минут, дальность передачи информации - до 50 километров, дальность обнаружения цели типа "подводная лодка" - до 2000 метров в акватории Черного моря;

РГБ-2 - масса 40 килограммов, по остальным характеристикам - идентичен РГБ-1;

РГБ-3 - масса 185 килограммов, продолжительность работы в активном режиме - 5 минут, дальность передачи не указана, дистанция обнаружения цели типа "подводная лодка" - около 2 километров;

РГБ-16 - заявленное время непрерывной работы - до 5 часов, дальность обнаружения - не указывается;

РГБ-55 - заявленная дальность обнаружения морской цели - до 5 километров, дальность передачи данных - до 30 километров.

По словам аналитиков, даже исходя только из характеристик этих буев можно предположить, что такие устройства оказались неспособными "пеленговать наши морские дроны", которые движутся на морской поверхности и имеют размер всего в 5 метров, то есть выдают "акустический след" на порядки меньше, чем любая субмарина.

"Поэтому рашистам и понадобилось создавать отдельные специализированные буи под обозначением "Аква", эффективность которых еще придется проверять на практике. Кроме того, необходимость создавать отдельный тип морских буев, "заточенных" именно под катера-камикадзе, заодно иллюстрирует, что у россиян не удались эксперименты с созданием малогабаритных РЛС и установкой "сухопутных" станций РЭБ на боевые корабли как инструментов противодействия нашим морским беспилотникам", - резюмируют эксперты.

Водные датчики РФ для защиты от украинских катеров-камикадзе

Накануне стало известно, что россияне на побережье Черного моря планируют испытать новый акустический водный датчик "Аква". Устройство призвано выявлять украинские надводные катера-камикадзе, которые уже нанесли серьезные потери для Черноморского флота РФ.

Такой датчик был разработан в соответствии с запросом российских оккупантов, сейчас создана тестовая партия датчиков "Аква", которые имеют вид буев.

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