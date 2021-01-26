Журналисты попытались узнать, из-за кого могут сорвать поставки оружия бойцам и кто попытается на этом заработать.

Журналисты рассказали, как украинские военные на востоке могут остаться без техники – и не из-за нехватки средств, а из-за банальной безответственности чиновников.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Журналисты констатируют, что бюджет на вооружение есть, производители готовы приступить к работе, но кто-то наверху тормозит процесс, как будто умышленно демотивируя и делая слабее украинскую армию.

Закон об открытых государственных закупках в оборонный сектор вступил в силу с начала этого года, но он не работает и не урегулирован документально. Минобороны не разработало соответствующего пакета актов для своевременного запуска процедуры прозрачной закупки техники для армии.

Эксперты и представители компаний-разработчиков бьют тревогу, ведь они не могут планировать производство техники, не имея контрактов с Минобороны. Выходов из данной ситуации есть два: либо в экстренном порядке начать подписание договоров по новой схеме после ее оперативного урегулирования, в соответствии с новыми стандартами закупок, или же на страх и риск проводить их по старой схеме, что значительно повышает коррупционные риски.

Подробнее - в сюжете.

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Автор: УНИАН