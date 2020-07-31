В Одесской области пройдут антитеррористические учения: людей просят сохранять спокойствие

Во время учений возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и транспорта.

В Одесской области пройдут антитеррористические учения.

Как сообщила пресс-служба УСБУ в Одесской области, 3-7 августа координационная группа Антитеррористического центра при областном управлении спецслужбы проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое обучение.

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Тренировка пройдет на юге региона - населенные пункты Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории - в условиях, максимально

Тренировка пройдет на юге региона – населенные пункты Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории – в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения СБУ, ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Военной службы правопорядка, Государственной пограничной службы, ГСЧС и пр.

СБУ призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных. Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и транспорта, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

Управление СБ Украины в Одесской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

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