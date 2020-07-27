В Черном море завершились международные учения Sea Breeze (фоторепортаж)

Особенностью нынешних учений была совместная удаленная работа двух штабов, один штаб был расположен непосредственно в Одессе, а второй — в Испании.

В Черном море завершились юбилейные двадцатые международные учения «Си Бриз».

В этом году в связи с пандемией коронавируса обучение проходили только в морском и воздушном компоненте. Всего к учениям «Си Бриз – 2020» привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, свыше 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и т.д. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции, сообщает Арміяinform.

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Как отмечается, все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме. Руководители учений «Си Бриз – 2020» от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное выполнение задач. По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной и США и региональными союзниками и партнерами для обеспечения готовности и оперативной совместимости в Черноморском регионе.

Одной из особенностей нынешних учений была совместная удаленная работа двух штабов, из которых, собственно, осуществлялось управление «Си Бризом – 2020». Один штаб был расположен непосредственно в Одессе, а второй — в городе Рота (Королевство Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США. Это было своеобразным ноу-хау для украинских военных моряков, так и для наших американских партнеров. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информации. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом, наконец, сама практическая реализация безопасности операций в Черноморском регионе.

Еще одной особенностью учений стало то, что во время выполнения совместных действий впервые был отработан элемент практических стрельб по уничтожению морских целей с применением вооружения вертолета. Кроме того, впервые в рамках «Си Бриза» проведено сопровождение патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США.

Стоит подчеркнуть, что за практическими действиями в море многонациональных корабельно-катерных групп морского компонента учений «Си Бриз – 2020» пристально следили корабли Черноморского флота РФ.

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