В мире военные расходы стали крупнейшими за последнее десятилетие – исследование

Украина в 2019 году потратила 5,2 миллиарда долларов на военные нужды, что на 9,3% больше, чем в позапрошлом году.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) 27 апреля сообщил, что военные расходы в мире в 2019 году выросли до 1,92 триллиона долларов, что является крупнейшим ростом за последнее десятилетие.

По данным SIPRI, на долю пяти крупнейших стран – США, Китая, Индии, России и Саудовской Аравии - приходится 62 процента мировых военных расходов за прошлый год. Сообщается, что по сравнению с 2018 годом, общие мировые военные расходы выросли на 3,6% и это самый большой годовой прирост затрат с 2010 года, пишет Радио Свобода.

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Так, военные расходы США увеличились на 5,3% – до 732 миллиардов долларов, что составляет 38% мировых расходов. Военные расходы Китая достигли 261 миллиарда долларов в 2019 году, или на 5,1 процента больше, чем годом ранее.

Тем временем Россия продемонстрировала тенденцию к продолжению в течение двух десятилетий увеличивать свои военные расходы – на уровне 65,1 миллиарда долларов в 2019 году, что на 4,5% больше, чем в 2018 году. Военные расходы России на 175 процентов выше, чем в 2000 году, и сейчас на них приходится 88% военных расходов в Восточной Европе.

Исследователи говорят, что военные расходы России, которые составляют 3,9% ВВП, стали одними из самых высоких в Европе в 2019 году.

Тем временем, все 29 стран-членов НАТО вместе потратили 1,04 триллиона долларов США, значительно увеличив военные расходы за счет Германии (на 10% – до 49,3 миллиарда долларов) и стран нато, Центральной и Восточной Европы.

«Рост военных расходов Германии частично объясняется восприятием нарастание угрозы со стороны России, что разделяется многими государствами-членами НАТО», – сказал Диего Лопес да Силва, исследователь SIPRI.

В 2019-м Болгария увеличила расходы на 127% через покупку новых боевых самолетов, а Румыния потратила на 17% больше, чем в позапрошлом году. Польша, на которую в 2019 году приходилось 38% от общего числа военных расходов стран Центральной Европы, увеличила эти расходы на 51 процент за последнее десятилетие.

На Ближнем Востоке военные расходы Ирана в 2019 году сократились на 15% до 12,6 миллиарда долларов по сравнению с годом ранее, несмотря на обострение напряженности в отношениях с США и соперниками в регионе. В SIPRI заявили, что резкое сокращение военных расходов Ирана совпало с санкциями США после выхода Вашингтона из международной ядерной сделки 2015 года. Сокращение военных расходов Ирана произошло также, несмотря на то, что его основной региональный конкурент Саудовская Аравия потратила 62 миллиарда долларов на свои вооруженные силы в 2019 году.

По данным отчета SIPRI, Украина в 2019 году потратила 5,2 миллиарда долларов на военные нужды, что на 9,3% больше, чем в позапрошлом году. В 2018-м Украина для наращивания оборонительных сил потратила на 21% больше, чем годом ранее (4,8 миллиарда долларов).