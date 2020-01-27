Китай обогнал Россию по объемам поставок вооружений – SIPRI

Авиастроительная корпорация Китая (AVIC) в 2017 году поставила оружия на более чем 20 миллиардов долларов..

Новое исследование Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) показало, что Китай стал вторым производителем вооружений в мире, уступая США, но опережая Россию.

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Отмечается, что ранее нехватка прозрачности в китайском ВПК не позволяла надежно оценить объемы продажи вооружений компаниями КНР. По этой причине SIPRI не могла включить китайские компании в ежегодный топ 100 крупнейших в мире предприятий ВПК.

Исследователям удалось найти информацию о стоимости продукции, поставленной крупнейшими китайскими компаниями ВПК в 2015-2017 году. Речь идет о четырех крупных корпорациях.

Так, Авиастроительная корпорация Китая (AVIC), которая в 2017 году поставила продукции и услуг на 20,1 миллиарда долларов, может считаться шестой в мире. Корпорация China North Industries Group (NORINCO) поставила вооружений на 17,2 миллиарда долларов, и может считаться восьмой в мире. Кроме того, она фактически является крупнейшим в мире производителем наземных систем.

Приводятся также цифры по китайским корпорациям CETC (12,2 милларда долларов) и CSGC (4,6 миллиарда).

Исследователи отмечают, что данные цифры не дают полной картины и скорее всего занижены. Однако они могут стать отправной точкой для более полной оценки китайского ВПК.

Напомним, по данным прошлогоднего рейтинга SIPRI Украина занимает 12 место в списке 25 крупнейших мировых экспортеров оружия.