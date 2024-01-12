Россия таки в состоянии наращивать свое оборонное производство, хотя планы отличаются от результатов, отметили в ГУР МОУ.

Недавно произведенные "высокоточные" ракеты РФ сразу использует для ударов по Украине, довоенные запасы этих ракет страна-агрессор восстановить не может.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя информацию немецкого телеканала Welt, что Россия якобы может выйти на уровень изготовления 200 ракет в месяц в 2024 году, а также вышла на показатель 2 млн боеприпасов крупного калибра в год.

"Если мы говорим о запасах ракетного вооружения, в частности, условно "высокоточного", как они его называют, то все, что они производят, фактически сразу и используется для продолжения этой преступной войны против Украины. Выйти на запасы уровня до полномасштабного вторжения, довоенного они не могут. Но у них все еще остается значительный потенциал, и конечно это представляет опасность для Украины и требует дополнительных мер поддержки для (защиты) украинского неба, систем противовоздушной, противоракетной обороны", - сказал Юсов.

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По его словам, враг пытается наращивать производство различной номенклатуры. "Хотя планы отличаются от результатов. Но, конечно, определенное усиление оборонного комплекса у них есть", - отметил представитель украинской разведки.

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Немецкий телеканал Welt сообщает со ссылкой на Министерство обороны Эстонии, что в НАТО растет опасение того, что "время может сыграть в пользу России".

Отмечается, в частности, что российский диктатор Владимир Путин имеет определенные "козыри": он не такой изолированный, как надеялись, а российская экономика стабильнее, чем ожидалось. Поэтому время дает Москве шанс подготовиться к ведению дальнейшей войны.

В августе в ГУР МО заявили, что Россия наладила производство ракет и дронов. Тогда речь шла об около 100 ракетах разного вида в месяц.

После массированных атак России по Украине 30 декабря 2023 года и 2 января в США заявили, что Россия уже использует новые баллистические ракеты из Северной Кореи для ударов по Украине. Соединенные Штаты Америки созвали Совбез ООН из-за северокорейских ракет в арсенале РФ. Сообщалось, что захватчики могли получить пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет.

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