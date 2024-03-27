Боеприпасы возьмут из арсеналов Бундесвера.

Германия передаст Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов. Это должно произойти в ближайшие дни.

Об этом рассказал в интервью DW глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг. Отмечается, что снаряды возьмут из арсеналов Бундесвера.

Фройдинг отметил, что в Германии решили поставлять боеприпасы Украине в три этапа, и эта поставка будет выполнена в рамках первого из них. В то же время на втором этапе Германия решила поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины. Берлин возьмет на себя расходы на приобретение 180 тысяч снарядов – они должны быть переданы Киеву во второй половине 2024 года.

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"На долгосрочную перспективу, в дополнение к плану Чехии, Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов примерно с четвертого квартала. С какой именно страной заключено соглашение, Фройдинг пока отказался отвечать", – говорится в материале.

В то же время, по мнению Фройдинга, больше всего Украина сейчас нуждается в артиллерийских снарядах, боеприпасах и ракетах для современных систем ПВО, а также в бронированных боевых машинах.

Оружие для Украины – последние новости

Правительство Польши удвоило свои обязательства в рамках возглавляемой Чехией инициативы по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. При этом он не уточнил, о какой сумме идет речь.

Кроме того, стало известно, что к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами ЕС присоединилась еще одна страна. Средства на это выделит Словения.

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