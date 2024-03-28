Одной из ключевых потребностей Украины называют комплексы Patriot и ракеты к ним.

Всего три вида оружия способны переломить ход войны в Украине. Прежде всего, украинским защитникам нужны артиллерийские снаряды.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что в течение первых 18 месяцев полномасштабной войны России против Украины Соединенные Штаты были основным поставщиком артиллерийских боеприпасов для украинских подразделений.

"В целом американцы пожертвовали около двух миллионов снарядов. Половина поступила прямо из американских запасов. Вторую половину Америка спокойно купила у Южной Кореи. Эти снаряды вместе с дополнительными боеприпасами из других источников позволяли украинскому оружию делать около 10 000 выстрелов в день в течение большей части первых 1,5 года войны. Этого было достаточно, чтобы сравняться с российскими батареями, когда россияне сожгли большую часть своих запасов боеприпасов в первые несколько недель войны", – говорится в материале.

Однако блокада одобрения нового финансирования со стороны Республиканской партии и дальнейшее сокращение количества боеприпасов, которые США поставляли Украине до конца прошлого года, уменьшили ежедневный запас снарядов для украинцев на две трети. Автор материала отмечает, что сейчас в США строят завод по изготовлению снарядов – его возводят в Техасе в дополнение к уже существующему предприятию в другом штате. Поэтому вскоре США смогут производить около 70 000 снарядов в месяц, что в шесть раз больше, чем в 2022 году.

"Нет никаких причин, почему большинство снарядов не может попасть в Украину, если есть финансирование для оплаты каждого снаряда стоимостью 5000 долларов. В сочетании со снарядами из Европейского Союза, а также отдельной инициативой Чехии, срочные поставки снарядов из Соединенных Штатов могут дать Украине длительное артиллерийское преимущество впервые в полномасштабной войне", – объясняется в статье.

Потребность в комплексах Patriot

Второй самой большой потребностью Украины являются батареи противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним. Их военные использовали, в частности, во время сбития 13 российских самолетов в течение двух недель.

"В идеале Украина разместила бы батареи Patriot стоимостью 1 миллиард долларов в каждом из полдюжины крупнейших городов, а также назначила бы по одному на восточный и южный фронты. И эти батареи должны быть свободными для стрельбы с максимальной скоростью, то есть им понадобится постоянный запас ракет, каждая из которых стоит около 3 миллионов долларов. Удвоение или утроение количества Patriot может помочь украинцам вернуть контроль над линией фронта в воздухе, а также изменить тревожную тенденцию к более масштабным и кровавым ракетным ударам России по украинским городам", – пишет The Telegraph.

Бронетехника

Еще одним видом оружия, в котором нуждается Украина, является бронетехника. Издание отметило, что 47-я механизированная бригада является основным оператором бронетехники американского производства, в частности танков М-1 Abrams и боевых машин М-2 Bradley, поэтому поставляя новую технику, США могли бы "спасти одну из лучших украинских бригад".

Bradley и Abrams являются одними из лучших бронированных машин в мире. В контратаках против российских штурмовых групп к западу от Авдеевки, с помощью М-1 и М-2 удалось замедлить зимнее наступление России. Как следствие – минимизировать территориальные потери Украины, когда поставки артиллерийских боеприпасов сократились.

"Но американцы отправили лишь 31 M-1 и около 200 M-2 до того, как республиканцы прекратили помощь. Четыре М-1 и более 30 М-2 были уничтожены, остальные повреждены. У 47-й бригады заканчивается техника. Армия США имеет на хранении тысячи более старых М-1 и М-2. Им понадобится капитальный ремонт перед отправкой в Украину, но миллиарда долларов хватит, чтобы оплатить работу, а также ускоренную доставку", – говорится в материале.

Поэтому как только спикер Палаты представителей США Джонсон вынесет помощь Украине на голосование, Пентагон сможет ускорить поставки сотен танков и боевых машин для украинской армии.

Оружие для Украины: новости от партнеров

Германия передаст Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов. Это должно произойти в ближайшие дни, сообщил глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг. Кроме того, страна профинансирует закупку части боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Между тем Чехия выделила дополнительные деньги на закупку боеприпасов для Украины. Известно, что в целом к этой инициативе уже присоединились 20 стран.

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