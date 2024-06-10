После появления у нас F-16, возможности использования этих крылатых ракет будут расширены.

Начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов рассказал, как за год использования показали себя крылатые ракеты Storm Shadow i Scalp, предоставленные союзниками.

"Эффективность самого оружия не изменилась, но мы научились лучше его использовать. Маршруты выбираются неожиданными для россиян. Вместе со Storm Shadow i Scalp используются ракеты-обманки, которые имитируют полеты, но они истощают их систему ПВО, отвлекают от настоящих ракет, которые достигают целей. Очень показательно это все можно увидеть в Луганской, Донецкой областях, на территории оккупированного Крыма и в пределах Черного моря. Все видят, что сейчас там россияне значительно-значительно сдали свои позиции", - отметил он в интервью Донбасс Реалии.

По словам начальника авиации, эффективность этих боеприпасов очень высокая, хотя бывает и так, что россияне сбивают их средствами ПВО. Поэтому чем больше ВСУ будут давать отвлекающих целей, тем больше шансов, что эти ракеты дойдут до цели. сейчас наши военные используют для этого БПЛА, ракеты HARM противорадиолокационные, чтобы заставить выключиться средства ПВО противника, а также ракеты-обманки MALD.

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Одним из ярких примеров использования Storm Shadow i Scalp является удар по штабу Черноморского флота в оккупированном Крыму.

"Я не могу сказать, насколько это сложно, потому что когда ты всю жизнь учишься этому делу, то это для тебя просто работа. Но скажу, что привлечены к планированию очень-очень много составляющих. Это совместная работа ГУР, СБУ, это работа офицеров Генерального штаба. Сначала надо точно определить цель - актуальна или неактуальна, насколько она в настоящее время критична. Бывает так, что мы спланировали, но пока шел процесс планирования, цель уже неактуальна, отменяется. Процесс несложный, но он требует согласованности со многих сторон. И это комплекс", - подчеркнул Голубцов.

Он добавил, что если идет Storm Shadow или Scalp, то военные прекрасно понимают, что рядом с ними работает ГУР, артиллерия HIMARS, радиоэлектронные средства, которые подавляют в районе линии боевого соприкосновения, чтобы наши ракеты могли пройти.

"Эти ракеты были сделаны под уже существующую платформу на Западе. И, конечно, там в кабине пилота уже были соответствующие мониторы отображения готовности этих средств, мониторы отображения самих целей, если это в поле зрения локатора, и также органы управления этим оружием. На наших самолетах пришлось это все делать. Некоторые самолеты более приспособлены к переоборудованию, например, МиГ-29. Самолеты Су-27 более сложные. Но это все делается благодаря нашим инженерам и с помощью производителей, партнеров", - рассказал он.

Начальник авиации поделился, что если бы эти ракеты использовались на самолетах западного производства, их программирование можно было бы осуществлять прямо в полете, получая информацию о цели непосредственно онлайн и на борту самолета. Однако пока ВСУ не могут это сделать и процесс происходит с земли. Перепрограммировать их в полете нет возможности, однако эта возможность появится вместе с F-16.

F-16 для Украины - новости

Ранее Голубцов рассказывал, что не все обещанные самолеты F-16 прибудут в Украину - некоторые из них будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, чтобы не стать мишенями.

Он отметил, что поступление F-16 повысит эффективность и HARM, и JDAM, и в целом авиационных боеприпасов, которые сейчас используются.

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