Не все из них будут находиться на территории страны.

Четыре страны подтвердили, что передадут Украине американские истребители F-16. В будущем количество таких государств может возрасти.

Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов в интервью Донбасс Реалии. Он напомнил, что почти все страны, которые имеют F-16 на вооружении, постепенно перевооружаются на F-35, поэтому количество "свободных" истребителей этого типа будет расти, впоследствии их могут предлагать Украине.

Бригадный генерал отметил, что не все обещанные самолеты прибудут в Украину - некоторые из них останутся в центрах подготовки. "Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших же пилотов. Поэтому цифра пусть никого не удивляет. Есть цифра, которая зайдет в Украину. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ", - пояснил он.

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По словам Голубцова, Воздушные силы рассчитали необходимое количество пилотов, инженеров и обслуживающего персонала аэродромов. "У нас есть определенное количество подготовленных аэродромов и мы знаем цифру самолетов, которые зайдут в первую очередь в этом году. Мы знаем, сколько зайдет в следующем году", - добавил военный.

Также он прокомментировал заявление министра иностранных дел Бельгии о том, что они готовы передать Украине 30 истребителей до 2028 года. "Он (этот год - УНИАН) прозвучал сегодня, завтра может прозвучать 27-й, потом 26-й. Нам это сегодня неизвестно и, возможно, хорошо, что неизвестно, потому что с каждой конференцией членов авиационной коалиции мы получаем более позитивные прогнозы, более реальные цифры, больше информации, которая нам позволяет этот процесс сделать планомерным", - пояснил бригадный генерал.

О появлении первых F-16 в украинском небе должно говорить высшее военно-политическое руководство, отметил он. "Я могу лишь сказать, что согласно существующим планам это будет в этом году. А какой месяц, какой день, завтра или в августе, я думаю, я не в праве это комментировать. Но согласно тем планам, которые у нас есть, этот год должен быть в Украине с F-16", - добавил военный.

На вопрос о количестве истребителей Голубцов ответил так: "Авиация воюет парами, звеньями, эскадрильями. Мы будем начинать с меньшего и наращивать. Я думаю, по меньшей мере звено у нас точно будет. По меньшей мере. Хотя это минимум. Может быть и больше".

Согласно данным из открытых источников, обычно авиационное звено содержит три-четыре самолета. Однако в зависимости от рода авиации, может состоять из разного количества самолетов.

F-16 для Украины: последние новости

По данным Forbes, сейчас страны-партнеры уже пообещали передать Украине 85 американских истребителей F-16. Часть из них ожидается уже в этом году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для противостояния российской авиации в небе необходимо иметь не менее 120-130 истребителей F-16.

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