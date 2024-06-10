Отмечается, что самолеты F-16 переоборудованы для использования именно высокоточного оружия.

Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов подробнее рассказал, какое вооружение получит Украина вместе с западными истребителями F-16 и насколько это повысит эффективность ударов ВСУ по оккупантам.

В частности, в интервью "Радио Свобода" он отметил, что поступление F-16 повысит эффективность и HARM, и JDAM, и вообще авиационных боеприпасов, которые сейчас используются.

"Мы надеемся, что так и будет. По тем тактико-техническим характеристикам, которые нам сообщают, есть серия самолетов, в которых именно HARM будут применяться благодаря тем сенсорам, которые есть в самолете. То есть уже не будет пуска ракеты в надежде, что включится [комплекс ПВО], а будет пуск именно тогда, когда средство на земле включается и излучает. Поэтому это, конечно, будет эффективнее, поскольку не будет пуска ракеты по неработающему средству ПВО", - отметил он.

Видео дня

По словам представителя Воздушных сил, все самолеты, которые будут предоставляться, прошли определенную модернизацию.

"Там стоит улучшенный прицел для обнаружения воздушных целей. Вместе с самолетами будет предоставляться специальный контейнер, который позволяет находить и наводить ракеты, бомбы на наземные цели", - добавил Голубцов.

Кроме того, по его словам, эта модернизация касалась переоборудования самолета для использования именно высокоточного оружия.

"Конечно, мы ожидаем, что использование именно высокоточного оружия позволит нам поражать те цели, которые нужны для победы, для продвижения наших наземных войск к государственной границе и освобождения наших территорий", - подчеркнул он.

Комментируя радар на F-16 и дальность обнаружения целей, Голубцов отметил, что не хотел бы раскрывать технические детали относительно дальности обнаружения, однако, по его словам, "пилоты, которые сейчас проходят обучение за рубежом, они все поражены устойчивостью работы прицелов".

"Они работают безотказно, они находят цели от беспилотника до самолета. Дальности не буду говорить какие, но там используется ракета, всем известная, АИМ-120, и дальности ее поражения, скажем так, по некоторым данным, до 180 км плюс", - подчеркнул Голубцов.

Он отметил, что "главное сначала попробовать самим, как это работает, а потом разработать тактику, при которой мы сможем выполнить то, о чем я говорил. Нам надо сначала сделать так, чтобы на головы наших воинов на линии соприкосновения, на мирные города, такие как Харьков, Сумы, Запорожье, не падали КАБы, а потом дальше отгонять и истребители".

F-16 для Украины - новости

Ранее Голубцов рассказывал, что не все обещанные самолеты F-16 прибудут в Украину - некоторые из них будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, чтобы не стать мишенями. Он отметил, что это будет резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ.

По данным Forbes, сейчас страны-партнеры уже пообещали передать Украине 85 американских истребителей F-16. Часть из них ожидается уже в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: