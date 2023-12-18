Все будет зависеть от количества ресурсов и инвестиций.

В Украине все больше появляется производств БпЛА. В нашей стране создали одни из лучших в мире условий для этого и приняли большое количество законов, нормативно-правовых актов, которые просто "убили" бюрократию в этом направлении.

"Поэтому сегодня снова можно без проверяющих органов ввозить компоненты, ведь БпЛА не имеет налогов на комплектующие. Также можно компании инкорпорировать в Дия.City и платить в 5 раз меньше налогов и даже бронировать сотрудников. То есть сделано много, ведь всеми Силами обороны увеличено финансирование направления БПЛА и постоянно запускаются новые производства. Однако не могу сказать публично, сколько тысяч FPV-дронов в месяц сейчас производится, и как увеличивается производство", - рассказал в интервью "24 канала" министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Однако он уточнил, что бюджет на FPV увеличивается и работа с производителями ведется. Федоров также сравнил потенциал производства дронов в Украине и РФ.

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"Говоря о производителях, я не вижу предела в нашем потенциале. У нас появляется большое количество талантливых компаний, которые начинают локализацию комплектующих, которые могут масштабироваться и которые умеют масштабироваться. И, конечно, все будет зависеть от количества ресурсов. Россия имеет экономический потенциал, поскольку она сейчас инвестирует больше, чем наша страна. Но мы аккумулируем все возможные ресурсы. Вы видите, что все работают над привлечением партнерской помощи. И внутри страны все делается для того, чтобы аккумулировать ресурсы на войну. Поэтому все будет зависеть от интенсивности инвестиций в это направление", - пояснил министр.

Кроме того, в Украине развивают роботизированные технологии. По данным Федорова, в настоящее время подано более 100 разработок по направлению роботизированных систем на Brave1. 75 уже пришли верификацию и часть из них получает финансирование.

"Некоторые также получили доступ к сильной эксплуатации и получают государственные контракты. Поэтому работа постоянно продолжается и мы видим, что на рынке появляется все больше проектов, которые занимаются роботизированными платформами по минированию, разминированию и по дистанционному управлению пулеметами... Они уже есть на фронте. Пока в недостаточном количестве, ведь она зависит и от количества ресурсов, которые инвестируются, и от скорости ввода этих платформ к эксплуатации", - рассказал глава Минцифры.

Производство дронов в Украине

Ранее Федоров сообщал, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий".

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога иранского дрона "Шахед".

Также Украина имеет и уникальные разработки: дрон-разведчик "Фурия", аппарат "Шмель-90". При этом украинские морские дроны с экспериментальным вооружением удачно атаковали российский флот.

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