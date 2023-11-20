В Украине появляется множество компаний, которые занимаются оборонным производством.

Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий".

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил в эфире национального телемарафона, что в Украине появилось конвейерное производство БПЛА для нужд фронта.

"Такие вещи мы не можем освещать, находимся на другом этапе развития. Россияне много лет вкладывались в рынок БПЛА, мы начали развивать лишь год назад. Сейчас у нас рыночная экономика, появляется множество компаний, на дистанции мы сможем не только догнать, но и перегнать РФ", — подчеркнул министр.

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По словам Федорова, для увеличения выпуска дронов нужны рынок, поддержка Запада, инвестиции и развитие науки.

"Все это позволит увеличить количество беспилотников. Пока рынок взрывается, нам нужно усиливать энергию дерегуляцией рынка", - отметил глава Минцифры.

Федоров рассказал, что ВСУ передали первые 3 тысячи FPV-дронов от операции "Единство". Эти мощные "птички" помогут эффективнее поражать вражеские позиции и технику.

"Каждый дрон укомплектовали боеприпасами украинского производства и передали для 19 воинских частей", — написал он в Telegram.

Производство дронов в Украине

В октябре украинские морские дроны с экспериментальным вооружением удачно атаковали российские корабли. Также украинцы разработали всевидящий дрон-разведчик "Фурия" с радиусом действия в полсотни километров, который в буквальном смысле не дает россиянам жить.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога иранского дрона "Шахед".

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