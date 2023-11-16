Украинцы сейчас способны производить десятки таких БПЛА в месяц.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога иранского дрона "Шахед".

Как пишет "Форбс Украина", наша промышленность способны производить десятки таких БПЛА в месяц. Камышин отмечает, что оборонная сфера сейчас вносит важный вклад в экономику страны и в будущем должна стать главным сектором.

"Начиная с того, что называют "украинским шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", - сказал министр.

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По его словам, кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство - в Кабмине хотят десятикратного и больше роста. Камышин добавил, что сейчас речь не идет об интеграции "Укроборонпрома" с бизнесом. Однако государственный завод все же помогает небольшим частным компаниям, производящим дроны.

"В этом плане "украинский шахед" появился именно на государственном заводе", - подчеркнул министр.

Производство дронов в Украине

После начала полномасштабной войны украинской промышленности пришлось быстро изобретать новые виды дронов, которые можно было бы использовать на фронте.

В октябре украинские морские дроны с экспериментальным вооружением удачно атаковали российский ракетоноситель "Буян" и вражеский корабль "Павел Дергавин" в оккупированном Крыму.

Также у нас есть усевидящий дрон-разведчик украинской разработки "Фурия" с радиусом действия в полсотни километров, который в буквальном смысле не дает россиянам жить.

Недавно группа украинских конструкторов разработала уникальный аппарат "Шмель-90". Он может быть как пилотируемым, так и беспилотным.

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