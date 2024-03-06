Первый образец в этой партии получил название "Авдеевка".

Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, который был изготовлен благодаря масштабному волонтерскому сбору.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в рекордные сроки благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам было собрано почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов "Sea Baby".

Отмечается, что первый образец в этой партии получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. "Sea baby" 2024 года выпуска - это дрон нового поколения, который усовершенствован и еще более смертоносный для врага.

"Будущее именно за технологическими подходами в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать оккупантов и приближать Победу", - отметил председатель СБУ Василий Малюк.

В спецслужбе отметили, что как и каждая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, которыми являются "Sea Baby".

"Новый "SeaBaby 2024" имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться различное вооружение", - рассказал "Хантер", бригадный генерал СБУ.

Морские дроны на войне

Как сообщал УНИАН, взрывные катера-дроны, один из самых инновационных видов оружия Украины, которая борется с российским Черноморским флотом, со временем стали еще более серьезной угрозой.

Ранее генерал Службы безопасности Украины Иван Лукашевич заявил, что эти системы подверглись серьезным обновлениям во время войны и теперь "сильнее, эффективнее и смертоноснее", чем были раньше.

Первой модификацией Sea Baby, которую представил Лукашевич, было увеличение размера боеголовки. По данным правительства Украины, дроны способны доставлять тяжелую взрывную нагрузку весом почти 860 кг. Следующим заметным обновлением стало "улучшение мореходных качеств", что гарантировало возможность плавания при волнах высотой почти пять футов.

Третье улучшение заключалось в том, что Sea Baby могли преодолевать расстояние вдвое большее, чем расстояние между Одессой, портовым городом на юге Украины, и Севастополем на юго-западном побережье Крыма. Дальность действия дронов теперь составляет более 950 км, что делает возможным гораздо больше российских целей.

Украина также "хотела сделать их многоразовыми, чтобы они были дешевле и эффективнее.

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