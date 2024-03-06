Эксперт рассказал, что необходимо для полного расрушения моста.

Военный эксперт Олег Жданов не сомневается, что Крымский мост в 2024 году будет "опять обрушен".

"Если будет достаточно сил и средств, будут ракеты, мы сможем разрушенные пролеты взять под огневой контроль и не давать им их восстанавливать", - заявил он.

По его словам, чтобы полностью вывести из строя Крымский мост, необходимо разрушить опору:

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"Все остальное можно восстановить, как показала практика, и рашисты восстанавливают. Да, мост сегодня не может нести полную нагрузку, и пропускная способность моста сильно снижена… Но для того, чтобы его вывести из строя и обрушить несколько мостовых пролетов, надо выводить из строя опору. Для того, чтобы сделать это, - надо огромное количество взрывчатки. Или, допустим, чтобы несколько морских дронов с объемом в 850 кг (MAGURA V5, Sea baby) одновременно врезались в эту опору. Тогда без опоры восстановление моста будет невозможным".

Говоря об оружии, которое также успешно может атаковать мост, Жданов назвал ракеты Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

"У "Нептуна" и у С-200 нужно увеличивать количество взрывчатки. Там довольно недостаточно", - добавил эксперт.

Как разрушить Крымский мост - мнение

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что уничтожение опоры Крымского моста потребует значительное количество немецких ракет Taurus, поэтому лучше атаковать авто- и железнодорожные пролеты:

"Основная проблема в военном плане для Украины - это ж/д сообщение России с Крымом. Автомобильную магистраль значительно проще уничтожить, чем железнодорожный пролет. В принципе ВСУ могут повредить колею поездов, хватит и одной ракеты c бетонобойным эффектом".

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