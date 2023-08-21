Такое количество требуется для замены старого парка авиатехники и рассредоточения по всей стране.

Украина нуждается в 128 многоцелевых истребителях западного производства для получения преимущества в воздушном пространстве во время войны с Россией.

Об этом спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире Радио Свобода (Свобода.Утро).

В частности, у него спросили, сколько Украине нужно западных истребителей для получения преимущества в украинском небе.

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"В видении воздушных сил, которое предусматривало перевооружение наших воздушных сил, говорилось о цифре 128 таких истребителей, плюс-минус, которых было бы достаточно, чтобы заменить старый парк техники и быть рассредоточенными по всей территории государства. Это примерно четыре авиационные бригады", - сказал Игнат и добавил, что еще нужны учебные самолеты для полетов с инструктором и транспортная авиация.

Он сказал, что такие многоцелевые истребители как F16 могут наносить удары по различным целям на суше, в море и в воздухе - по тылу противника, по вражеским беспилотникам и самолетам.

"Относительно многоцелевых истребителей, такое количество, которое я назвал, было прописано в видении. К этой цифре мы и противимся. Понятно, что война и боевые действия могут вносить коррективы, поэтому, действительно, более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах и чтобы они реагировали на разные вызовы", - подчеркнул Игнат.

Предоставление Украине истребителей F-16

Как сообщал УНИАН, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров.

В то же время, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна планирует предоставить Украине 19 истребителей F-16 и вместе с Нидерландами стать первыми странами, которые это сделают.

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