Российский диктатор пытается запугать жителей юга, говорит Гуменюк.

Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отреагировала на российскую угрозу усилить патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31К с ракетами "Кинжал".

В эфире информационного телемарафона она отметила, что оккупанты делают такие заявления, чтобы запугать гражданское население, в частности, на юге. "Вновь замечу, что нас провоцируют на то, чтобы мы среагировали на заявление Путина, к примеру. Вспомните, когда в воздухе МиГ, никогда не раздавалось где именно, в какой части воздуха он находится, но тревога накрывала фактически всю территории Украины", - сказала она.

Гуменюк напомнила, что опасность, которую может нести этот самолет со снаряженной аэробалистической ракетой, касается всей территории Украины.

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"Поэтому, с какого рубежа они будут заходить на удар, не так принципиально. Это прозвучало больше как давление как раз на южные регионы, как попытка напугать население. Как попытка, опять же, взбудоражить спор между мирным населением и Силами обороны. Это попытки провоцировать внутренние конфликты в стране, потому что внешне они нас победить не способны", - добавила начальница пресс-центра.

Угрозы Путина: что известно

Напомним, что вчера российский диктатор объявил, что ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем.

В Воздушных силах отметили, что это заявление особо ничего не меняет, поскольку технические характеристики "Кинжалов" позволяют россиянам запускать их по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений.

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