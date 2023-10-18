Даже при патрулировании Миг-31К не сможет поразить "Кинжалами" любые цели в Черном море, отметил эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин на днях заявил, что самолеты МиГ-31К с ракетами "Кинжал" будут патрулировать Черное море. Как объяснил авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям Конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап, они не смогут поражать цели в море, поэтосу слова Путина – это запугивание.

В комментарии РБК-Украина эксперт отметил, что для вывода "Кинжалов" на траекторию носитель, то есть МиГ-31К, должен разогнаться и запустить эту ракету. Сама же ракета набирает скорость, залетает в стратосферу и только оттуда бьет по цели.

"Минимальная дистанция от точки, в которой было принято решение о запуске с МиГа "Кинжала", до цели, которую он может поразить, составляет несколько сотен километров. По определенным оценкам – около 700 километров. То есть даже при патрулировании истребителя с "Кинжалами" в Черном море он не сможет поразить ими какие-либо цели в этом море – слишком малая зона", – объяснил Криволап.

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Авиационный эксперт не исключает, что такими заявлениями Путин хотел повлиять на экспорт украинской продукции по Черному морю, запугав экипажи судов, которые эту продукцию возят.

"Вероятнее всего, это заявление Путина рассчитано для компаний, которые страхуют суда, ходящие в украинские порты, чтобы они либо повышали ставки, либо отказывались страховать корабли. Также расчет может быть на то, чтобы запугать командиров этих судов и чтобы они колебались, стоит ли ходить по Черному морю", – резюмировал Криволап.

МиГ-31К над Черным морем: реакция ВСУ

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины отреагировал на заявление Путина о том, что самолеты МиГ-31К с "Кинжалами" будуть выходить на патрулирование над Черным морем. Он отметил, что кардинально для Сил обороны Украины это решение ничего не меняет.

По словам представителя ВС ВСУ, очередная "путинская страшилка" может быть направлена больше на страны НАТО.

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