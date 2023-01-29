В Минобороны уверены, что уже анонсированные поставки танков – это только начало.

Украина ожидает, что обещанные западные танки появятся на поле боя уже в марте. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью CBC.

По словам министра, анонсированные поставки западных танков – это "не конец истории, это только начало истории".

Он признал, что на обучение экипажей и транспортировку танков в Украину потребуется некоторое время. В то же время Резников выразил надежду, что танки будут готовы к началу весенней кампании – в марте.

Видео дня

Передача западных танков Украине

Британские власти ранее заявили, что танки Challenger 2 поставят в Украину к концу марта. Известно, что украинские танкисты уже прибыли в Британию для обучения

Аналогичные сроки называют и в Германии. Их "Леопарды" должны поступить в Украину тоже к концу марта.

А вот Польша обещает поставить Украине танки Leopard уже через несколько недель – после окончания курсов подготовки экипажей к ним.

В то же время главным разочарованием являются сроки поставки танков Abrams. Обещанный 31 танк поступит нескоро – через несколько месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: