Rheinmetall сможет продать старые танки после их ремонта.

Правительство Германии одобрила поставку Киеву 88 своих старых танков Leopard 1.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники, Берлин одобрил планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву старые танки после их ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро,

Проблемой является то, что Leopard 1 больше не производятся, а снаряды для них имеют не такой калибр, как для более новых Leopard 2, поставок которых ожидает Украина.

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В то же время шаг свидетельствует об изменении политики Берлина в отношении танков для Украины. Всего девять дней назад Германия объявила, что направит в Киев одну роту танков Leopard 2, и этому предшествовали месяцы дискуссий.

Танк Leopard 1 для Украины - характеристики и подробности

В апреле 2022 года стало известно, что немецкий производитель военной техники Rheinmetall предлагает Украине приобрести танки Leopard 1A5 из своих складов, однако они так и не были переданы.

Накануне стало известно, что Бельгия может поставить Украине танки Leopard 1, снятые с вооружения и проданные частному предпринимателю.

Leopard 1 – это танк весом 42,2 тонн, способный развивать скорость до 62 км/ч. Он оснащен пушкой калибром 105 мм и вмещает экипаж из 4 человек.

Этот танк стал первым немецким танком, созданным после Второй мировой войны, и был основным танком страны, пока его не заменил Leopard 2

Работы над танком начались совместно с Францией в 1950-е. С тех пор танк прошел несколько модернизаций, благодаря чему остается на вооружении нескольких стран (в настоящее время – пяти стран, включая две страны НАТО). Изготовлялся до 1984 года, за это время было произведено 4744 единицы.

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