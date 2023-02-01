Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обещанные представителями российского бизнеса денежные вознаграждения за подбитые в Украине западные танки Abrams и Leopard будут способствовать уничтожению такой бронетехники.
В комментарии росСМИ приспешник Путина заявил, что украинской стороне потребуется какой-то период подготовки этих танков, пока этой техники на поле боя нет.
"Что касается этих танков, будут их жечь, конечно. Тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет больше", — сказал Песков.
Обещания о выплатах за уничтоженные в Украине западные танки
В конце января 2023-го власти Забайкальского края пообещали выплаты до 3 млн рублей за захват и уничтожение танков НАТО. Ранее вознаграждение в 5 млн рублей российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка анонсировала также занимающаяся обслуживанием нефтяных скважин компания "ФОРЭС".
Напомним, 25 января Германия согласовала передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешила реэкспорт другим странам.
Известно, что Норвегия хочет доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта.
Германия собирается поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта, Польша обещает предоставить их уже через несколько недель.
Дольше всего надо ждать американские танки Abrams - их поставят через несколько месяцев.