В Кремле считают, что денежные вознаграждения помогут уничтожать в Украине танки Abrams и Leopard.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обещанные представителями российского бизнеса денежные вознаграждения за подбитые в Украине западные танки Abrams и Leopard будут способствовать уничтожению такой бронетехники.

В комментарии росСМИ приспешник Путина заявил, что украинской стороне потребуется какой-то период подготовки этих танков, пока этой техники на поле боя нет.

"Что касается этих танков, будут их жечь, конечно. Тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет больше", — сказал Песков.

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Обещания о выплатах за уничтоженные в Украине западные танки

В конце января 2023-го власти Забайкальского края пообещали выплаты до 3 млн рублей за захват и уничтожение танков НАТО. Ранее вознаграждение в 5 млн рублей российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка анонсировала также занимающаяся обслуживанием нефтяных скважин компания "ФОРЭС".

Напомним, 25 января Германия согласовала передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешила реэкспорт другим странам.

Известно, что Норвегия хочет доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта.

Германия собирается поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта, Польша обещает предоставить их уже через несколько недель.

Дольше всего надо ждать американские танки Abrams - их поставят через несколько месяцев.

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