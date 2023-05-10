У танка россиян отошла гусеница.

В оккупированном Крыму российский танк Т-34, принимавший участие в выставке 9 мая 2023 года, застрял боком в обочине шоссе.

Как пишет издание "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу Музея-заповедника героической обороны, инцидент произошел при перевозке боевой машины.

"При его транспортировке с места экспонирования у танка отошла гусеница, за которую он был закреплен на трале, из-за чего на повороте машина сошла с платформы", - сказано в сообщении.

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На кадрах видно, что танк не просто выехал на обочину, а застрял между электроопорой и забором.

Т-34 на параде в Москве 9 мая на фоне нехватки танков на фронте - главное

9 мая Россия так и не смогла отказаться от проведения парада на Красной площади в Москве. В этом году он был рекордно коротким - длился всего 45 минут. По площади проехались, по подсчетам аналитиков, бронированные автомобили "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетные комплексы "Искандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". Из танков был представлен только Т-34 - и тот был с нюансом.

Правда, аналитик Александр Мусиенко отметил, что наличие или отсутствие какой-то техники на параде не свидетельствует о реальном потенциале ВПК России. Это не имеет никакого значения, это надо воспринимать исключительно как спектакль. По параду нельзя судить ни о наличии техник, ни о количестве, которое находится в бою, ни о его наличии или потенциале, который можно использовать", - сказал он.

Еще в мартовском отчете CIT говорилось, что из резервной базы на Дальнем Востоке начали вывозить советские танки семейства Т-54/55. Факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 в ходе полномасштабного вторжения фиксировались еще с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые. Тогда же министр Алексей Резников отметил, что Россия планирует снимать с пьедесталов советские танки Второй мировой войны для привлечения в войне против Украины.

По подсчетам IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

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