Т-54 были приняты на вооружение армии СССР во второй половине 1940-х, а Т-55 - в 1958.

Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) выяснили, что с резервной базы на Дальнем Востоке начали вывозить советские танки семейства Т-54/55.

В распоряжении команды CIT оказались фотографии эшелона, перевозящего вышеупомянутую военную технику с Дальнего Востока.

Отмечается, что факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 в ходе полномасштабного вторжения фиксируются еще с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.

Видео дня

Аналитики проанализировали спутниковые снимки базы и установили, что в период между июнем и ноябрем 2022 ее покинул минимум 191 танк (вероятно, в основном Т-62). В реальности это число может быть значительно выше, отмечают в CIT.

Недостатки танков Т-54

В CIT обращают внимание, что Т-54 были приняты на вооружение армии СССР во второй половине 1940-х, а Т-55 - в 1958.

Среди существенных минусов данных моделей - отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей, не говоря уже о системе управления огнем; примитивные прицелы.

Аналитики отмечают, что снятие с хранения этих танков однозначно свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением ВС РФ бронетехникой.

Россияне расконсервировали древнейшие БТР-50П

Ранее в сети появились первые кадры расконсервированных БТР-50П, отправляемых в зону боевых действий в Украину.

БТР-50П выпускался с 1954 по 1970. У РФ на хранении их до 1 тысячи, объяснял военный обозреватель Александр Коваленко.

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