Ранее Украине уже передавали маленькую партию этих ракет, но с вдвое меньшей дальностью.

Группа конгрессменов от обеих партий обратилась к министру обороны США Остину Ллойду с призывом передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в Facebook и опубликовал соответствующее письмо-обращение.

"Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал - попробуем его обеспечить. В прошлый раз именно так сработала схема с "Леопардами" после анонса передачи нам "Абрамсов", - заявил он.

По словам Чернева, таким образом поддержка в Конгрессе по этому вопросу у нас есть, нужно дождаться, что ответит Белый дом и Пентагон.

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"Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", - добавил он.

Чернев также уточнил, что в письме указаны именно те ракеты, которые летят на почти 300 км, тогда как ранее Украине давали старые модели с дальностью 165 км.

Ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Украина впервые получила и сразу применила американские баллистические ракеты малого радиуса действия ATACMS. В результате ударов этими ракетами по аэродромам в Бердянске и Луганске россияне потеряли около 10 вертолетов, по меньшей мере полтора десятка были повреждены.

По данным журналистов, в целом Украина получила всего лишь около 20 ракет из нескольких тысяч, которыми располагают США. Причем переданы были устаревшие версии минимального радиуса действия.

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