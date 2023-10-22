Не менее 15 вертолетов получили повреждения.

Аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях Украины и России по визуально подтвержденным данным, подсчитал, сколько вертолетов потеряли захватчики в результате недавней атаки по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске.

Якуб Яновский из проекта Oryx опубликовал их данные в микроблоге X (Twitter). Так, в результате атак были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8. Еще 15 вертолетов - восемь Ка-52 и семь Ми-8 - получили повреждения.

"Обратите внимание, что вертолеты, обозначенные как не подлежащие восстановлению, на данный момент перечислены как просто поврежденные, чтобы подстраховаться", - добавил он.

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Удары по аэродромам в Бердянске и Луганске: что известно

17 октября оккупанты заявили, что украинская армия ударила дальнобойными ракетами по военным аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. "Военкоры" и "Z"-блогеры сообщали о серьезных потерях оккупационных войск.

В Силах спецопераций Вооруженных сил Украины позже заявили, что была проведена операция DRAGONFLY. Они отчитались об уничтожении девяти вертолетов, специальной техниихи, пусковой установки противовоздушной обороны и склада боеприпасов.

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