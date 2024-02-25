Президент сказал, что не будет вдаваться в детали по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста УНИАН о том, стоит ли Украине ожидать дальнобойные ракеты ATACMS от США.

"Относительно ATACMS на 300 километров, все понимают, зачем они нам нужны. Мы работаем над получением дальнобойного оружия. Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа от наших партнеров по этому оружию", - ответил президент.

Ракеты ATACMS для Украины: что стоит знать

По информации издания NBC News, США готовы передать Украине более мощные ракеты ATACMS. Со ссылкой на чиновников, издание написало, что США могут включить системы ATACMS дальнего действия в один из первых пакетов военной помощи.

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Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил, что администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность предоставления Украине ракет ATACMS большей дальности.

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, передача Украине дальнобойного оружия может переломить ситуацию с определенной стагнацией на фронте.

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