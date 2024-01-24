Он отметил, что в европейском сегменте НАТО бронетехники, в частности танков, не так и много.

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил, в чем заключаются препятствия для передачи Украине бронетехники от европейских стран.

"Первая проблема заключается в том, что когда мы говорим о европейском сегменте НАТО, то там бронетехники, в частности танков, не так и много. Практика показывает, та самая условная танковая бригада на Leopard-2 несмотря на усилия многих стран сформирована не была. Танков хватило чуть больше, чем на условные два танковых батальона на Leopard-2", - рассказал Катков в эфире "Эспрессо".

В дополнение к этому, отметил эксперт, темпы восстановления бронетехники в Европе, в частности танков Leopard-2, "не впечатляют, от слова – вообще".

Видео дня

По его словам, еще в апреле 2023 года Нидерланды и Дания объявили о том, что будут ремонтировать 11-14 танков Leopard-2 и передавать их в Вооруженные Силы Украины.

"Буквально неделю назад в Минобороны Нидерландов сообщили, что Rheinmetall только вот сейчас закончил капитальный ремонт этих двух машин. Такие, к сожалению, реалии европейского оборонно-промышленного комплекса, который он есть, нет у нас другого Rheinmetall, нет другого немецкого промышленного комплекса. Все это объективно является негативным фактором, который показывает, что для европейских партнеров сложно передавать такую оборонительную технику, как танк", - отмечает военный эксперт.

В то же время он отметил, что в Украину поступают шведские боевые машины пехоты CV90 и другая бронетехника.

"Но, когда мы говорим о том, что она будет передаваться из запасов, то объективно надо понимать, что в европейском сегменте НАТО нет тех же запасов, которые есть у США", - подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, у Штатов должны быть возможности для восстановления и капитального ремонта техники, чтобы их передать Украине. Но из-за того, что США до сих пор не могут согласовать помощь Украине на 60 млрд долларов, то невозможно согласовать и поставки в Украину новых вооружений.

Использование танков в войне

Как писали аналитики Forbes, за год тяжелых боев с момента получения первого танка Leopard 2 немецкого производства украинская армия потеряла не менее 12 танков. Однако гораздо больше танков Leopard 2 было повреждено, чем уничтожено, и украинцы чувствуют реальные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй.

Сегодня стало известно, что Германия в 2024 году обещает Украине дополнительные поставки артиллерии и артиллерийских боеприпасов и более 80 танков Leopard 1. Также Украине обещают поставки бронетранспортеров, инженерных танков, включая мостоукладчики, 450 защищенных машин, систем разминирования, беспилотников, радаров и систем разведки.

Вас также могут заинтересовать новости: