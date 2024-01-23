На самом деле потенциально десятки исправных танков выведены из строя из-за отсутствия ремонта.

За год тяжелых боев с момента получения первого танка Leopard 2 немецкого производства украинская армия потеряла, по данным Oryx, не менее 12 танков.

Как пишут аналитики Forbes, потери не являются причиной того, что армия изо всех сил пытается создать боеспособные Leopard 2. Гораздо больше танков Leopard 2 было повреждено, чем уничтожено, и украинцы испытывают реальные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй.

"Дело не в том, что Leopard 2 не выдерживает поражений. Прочные четырехместные танки, каждый весом около 70 тонн, могут быть подбиты, отремонтированы, вернуться на фронт, получить еще попадания, снова отремонтироваться... и так далее, и тому подобное. Leopard 2 - это возобновляемый ресурс. Но то, как быстро техники смогут возобновить ресурс, полностью зависит от наличия запчастей. А для украинских танков Leopard 2 найти запчасти было сложно", - сказано в материале.

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Летом прошлого года Украина начала контрнаступление с 50 танками Leopard 2A4, 10 бронированными Strv 122 - шведскими вариантами Leopard 2A5 - и 18 танками Leopard 2A6 с дополнительной броней и более длинной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой.

Leopard 2А4 оснащена 33-я армейская механизированная бригада, ведущая боевые действия на юге страны. Strv 122 поступили в 21-ю механизированную бригаду на востоке. 47-я механизированная бригада, служившая этим летом на юге, а затем передислоцированная на северо-восток, получила Leopard 2A6.

Все три бригады потеряли танки из-за российских мин, беспилотников, артиллерии и ракет. Через год как минимум семь Leopard 2A4 были полностью списаны. Четыре Leopard 2A6 и один Strv 122 также сгорели.

Это десяток танков из 71. На вооружении Украины теоретически остается 59 Leopard 2. Но на самом деле потенциально десятки исправных танков выведены из строя из-за отсутствия ремонта. Когда в этом месяце немецкая телекомпания NTV посетила взвод Leopard 2A6, только один из четырех танков подразделения был боеготов.

"На передовой и в ремонтном центре не хватает запчастей. Это не должно стать сюрпризом для тех, кто пристально наблюдает за длительным военным упадком Германии после распада Советского Союза в 1991 году", - говорится в статье.

Отчаянно нуждаясь в запчастях и желая самостоятельно починить свои танки, украинцы склонны снимать детали с наиболее сильно поврежденных Leopard 2 перед погрузкой их в грузовики и поезда для транспортировки в Польшу или Литву, пояснил генерал-майор Кристиан Фрейдинг. Фрейдинг возглавляет украинский ситуационный центр министерства обороны Германии.

Но эта каннибализация означает, что работникам ремонтных центров приходится устранять повреждения, полученные в ходе боевых действий, и заменять снятые детали. По словам Фрейдинга, ремонтные центры не просто ремонтируют танки, они их "восстанавливают".

Аналитики считают, что более здоровые запасы запасных частей - на фронте и в ремонтных центрах - должны уменьшить каннибализацию и ускорить отток. На ремонт танков могут уйти недели, а не месяцы. Берлин и Киев знают, что у них есть проблема. Недаром в один из недавних немецких пакетов помощи Украине была включена крупная партия деталей для Leopard 2A6.

Тем временем украинские военные специалисты перебросили уцелевшие танки Leopard 2A6 из 47-й бригады в состав 21-й бригады, объединив эти танки с оставшимися Strv 122, чтобы упростить их логистику.

Танки на вооружении ВСУ - детали

ВСУ комбинировано используют советскую и западную бронетехнику на фронте, чтобы эти машины дополняли и усиливали друг друга. Об этом пишет Forbes в статье, посвященной тактике бронетанковых сил ВСУ.

Специфическое сочетание в одном бою западной и советской техники стало заметным во время летнего контрнаступления Украины, когда немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley действовали рядом с советскими танками T-64 и T-72. Теперь на фронте появились еще и американские танки М-1 Abrams, которые стали очень полезными на фронте, несмотря на их мизерное количество.

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