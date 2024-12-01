Разработка комплекса началась в 1984 году, а первый запуск Франция осуществила четыре года спустя – в 1988-м.

Франция задумалась над созданием баллистической ракеты дальностью 1000 километров. Примечательно, что в 80-х годах прошлого века в стране разработали передовую на то время ракетную систему Hadès, названную в честь древнегреческого бога Аида.

Подход к разработке и решения, которые были заложены в оперативно-тактический ракетный комплекс Hadès, остаются актуальными и сейчас, пишет украинское издание Defense Express. Разработка комплекса началась в 1984 году, а первый запуск Франция осуществила четыре года спустя – в 1988-м.

Изначально планировалась дальность в 250 км, однако еще на стадии разработки она была увеличена до 350 км, впоследствии – до 450 (по некоторым данным, и до 500 км).

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"Также тогда сложился общий вид комплекса в виде твердотопливной одноступенчатой ракеты с вертикальным контейнерным пуском, а также пусковой на грузовой платформе с двумя ракетами. При этом ракета имела ряд очень важных особенностей. Например, траектория для полета только в атмосфере, то есть Hadès был не просто баллистической, а аэробаллистической ракетой. Поэтому аэродинамические рули позволяли менять траекторию полета ракеты на маршевом участке, а также активно маневрировать на конечном с целью уклонения от вражеских средств ПРО", – пишет издание.

Ракета имела довольно умеренные габариты, отмечают авторы:

длина - 7,5 метра;

диаметр - 53 см;

стартовый вес - 1850 кг.

В то же время в некоторых источниках сказано, что длина ракеты составляла 7,3 метра, диаметр – 52 см, а вес – 2158 кг.

В материале сказано, что ракета Hadès должна была быть с ядерной боевой частью мощностью 80 кТ типа TN 90. Уже в 90-х начали рассматривать вариант с конвенциональной боевой частью, чтобы поражать высокозащищенные объекты.

"Для этого ракету планировали оснастить спутниковой системой навигации и/или телевизионной ГСН (принцип DSMAC с эталонным изображением цели), что должно было дать точность до 5 метров. Но больший вес боевой части означал уменьшение дальности до 250 км. Hadès уже тогда имел современную цифровую систему управления огнем. Минимальное количество операторов для управления. А в дополнение пусковая маскировалась под обычный военный тентованный грузовик", – объясняют авторы.

Примечательно, что Hadès не планировали выпускать массово, поскольку речь шла именно о ядерных ракетах. Запланированные тогда 120 единиц уже были весомой силой. Однако прежде чем система завершила все испытания для принятия на вооружение в 1992 году, завершилась Холодная война. Всего было изготовлено только 15 пусковых и 30 ракет, и они никогда не были развернуты в боевом состоянии.

"В 1996 году тогдашний президент Франции Жак Ширак переформатировал французские ядерные силы и отправил Hadès на утилизацию, которая была завершена 23 июня 1997 года", – констатирует Defense Express.

Создание баллистической ракеты во Франции

На днях французское издание Challenges сообщило, что Франция рассматривает возможность создания собственной баллистической ракеты дальностью 1000 км. Сейчас речь идет об обсуждении проекта между командованием французских вооруженных сил и генеральным директоратом вооружения.

Такая дальность ракеты обеспечит поражение объектов не только в Москве, но и, например, в Нижнем Новгороде на Волге.

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