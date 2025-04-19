Возможности, которые предоставляют эти рации, способны заинтересовать

В последние годы украинская оборонная промышленность переживает бум. Украинские инновации в полной мере проявились после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Это касается производителей беспилотников, робототехники и даже поставщиков систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Business Insider.

Одной из компаний, появившихся после начала конфликта, является Himera, которая производит рации, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы. Среди ее продуктов - тактическая портативная рация G1 Pro и ретранслятор B1, увеличивающий дальность связи.

Сообщается, что несмотря на то, что компания начала свою деятельность только в 2022 году, она быстро привлекла внимание индустрии оборонных технологий, а также американских военных. Главным преимуществом продукта является то, что он предлагает потенциальное решение одной из определяющих проблем войны в Украине - "электронной войны".

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СМИ пишет, что G1 устойчив к радиоэлектронному воздействию и использует технологию скачкообразного изменения частоты, что позволяет избежать помех, создаваемых средствами радиосвязи, GPS и видео.

Компания Reticulate Micro, поставляющая радиостанции Himera в США, объявила о первой поставке радиостанций G1 Pro для ВВС США в октябре 2024 года. Она заявила, что ВВС будут тестировать G1 Pro вместе с технологией Reticulate Video Assured Secure Transmission (VAST), которая обеспечивает передачу потокового видео в режиме реального времени.

В пресс-релизе тогдашний президент и генеральный директор Reticulate Micro Джошуа Крайер сказал: "Объединив Himera G1 Pro с VAST, мы стремимся демократизировать безопасную передачу видео на поле боя, предоставляя каждому бойцу возможность использовать радиотехнологии с поддержкой видео для улучшения ситуационной осведомленности".

Один из соучредителей Himera Миша Рудомински рассказал изданию, что технология Himera "преодолевает разрыв" между тактическими и коммерческими коммуникационными решениями. "Мы берем лучшее из обоих миров. Мы предоставляем все тактические функции, такие как низкая вероятность обнаружения, низкая вероятность перехвата и низкая вероятность глушения, которые вы не найдете в коммерческих решениях", - сказал он.

Но, в свою очередь, это делается очень удобным для пользователя способом. Компания хочет сделать самую легкую рацию (всего 300 граммов). Более того, у их продукта одно из самых длительных время автономной работы на рынке, которое составляет около 48 часов.

Она поддерживает передачу нескольких типов информации, таких как GPS, голосовые данные и тексты, и программируется с помощью зашифрованного приложения на телефоне или планшете. В марте представители Himera сообщали, что компания "производит до 1 000 радиостанций в месяц" и что у нее есть возможность "быстро масштабировать производство до 2 500 единиц". Для крупных заказов они готовы и вовсе поставлять от 10 000 до 15 000 радиостанций в месяц.

Что еще известно об украинском оборонпроме

Ранее УНИАН сообщал, что Rheinmetall уже передал ВСУ первую БМП Lynx, изготовленную в Украине. Отмечается, что БМП сначала пройдет полевые испытания перед тем, как начнутся серийные поставки этих машин.

Кроме того, Украина разрабатывает собственную бронемашину Ингуар-3.

"Оснащенная независимой подвеской, блокировкой дифференциалов, системой подкачки шин и устройствами радиоэлектронной борьбы, машина выдержала суровые реалии современного боя", - заявили в компании.

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