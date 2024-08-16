Она разработана силами специального назначения Украины, "отвечая требованиям военного времени".

Украина разрабатывает собственную боевую бронированную машину Ингуар-3, чтобы конкурировать с американским оборудованием, таким как MaxxPro.

Как пишет Business Insider, закаленная украинская бригада "Азов" испытала новую украинскую бронетехнику. На кадрах, которые опубликовала компания-разработчик Inguar Defence, видно, как бойцы 6-го батальона 12-й отдельной бригады специального назначения "Азов" управляют "Ингуаром-3" в лесу Луганской области.

"Оснащенная независимой подвеской, блокировкой дифференциалов, системой подкачки шин и устройствами радиоэлектронной борьбы, машина выдержала суровые реалии современного боя", - заявили в компании. Видео дня

Ингуар-3 был представлен в начале этого года. В то время компания описывала ее как "легкую тактическую машину, разработанную для отличных результатов в различных военных условиях". Она разработана силами специального назначения Украины, "отвечая требованиям военного времени".

Веб-сайт военных новостей Defense Blog сообщил, что автомобиль имеет двигатель мощностью 356 лошадиных сил, несколько камер и возможности ночного видения, а также стальную и алюминиевую броню, которая защищает пассажиров, не добавляя большого веса. На машине установлены средства радиоэлектронного глушения беспилотников производства украинской компании Quertus.

До сих пор Украина полагалась на предоставленные Западом бронемашины, такие как MaxxPro производства США, во время борьбы с вторжением России. Машины сыграли ключевую роль в защите украинских военных от мин и других взрывчатых веществ на передовой. Считается, что Украина является одной из самых заминированных стран в мире.

По данным разведывательного сайта с открытыми источниками Oryx, Украина получила более 1160 бронемашин от своих союзников. Украина использовала их для боевых перевозок, общевойсковых формирований с танками, прямых ударов по российским позициям и для защиты мирных жителей вблизи линии фронта.

На видео, которое опубликовал в мае старший научный сотрудник Института исследования внешней политики Роб Ли, показано, как MaxxPro выжил после серии прямых российских взрывов на Донбассе.

А в июне прошлого года украинский военный рассказал The Times, что два MaxxPro из его подразделения пострадали от обстрела и минометного огня в Херсонской области, но "все, кто находился внутри, выжили".

Хотя украинские военные высоко оценили Ингуар-3 и защиту, которую он предлагает, они сказали, что в машине требуется место для дополнительных солдат и креплений для личного оружия.

Они также сказали, что его антенны могут быть повреждены и зацепиться за препятствия в лесистой местности. Inguar и Quertus, как сообщается, работают над обновлением.

Украинский оборонпром

Как сообщал УНИАН, украинские разработчики создают беспилотники, способные во время боя "разговаривать" друг с другом и сражаться "роем", как одна команда.

Российские блогеры жалуются, что Силы обороны Украины значительно превосходят армию оккупантов по количеству используемых беспилотников-камикадзе. Они отмечают, что соотношение БПЛА на фронте сейчас примерно 1 к 6, и не в пользу оккупантов.

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