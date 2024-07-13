Украинские мощности позволяют выпускать значительно больше дронов, чем предполагалось ранее.

Украина на пути к тому, чтобы до конца года выпустить "значительно" больше малых ударных беспилотников, чем планировалось изначально, поскольку она продолжает наращивать свои мощности по производству оружия. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Превосходим план

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин поделился в декабре, что Киев планирует изготовить 1 миллион FPV-беспилотников к 2025 году. Он сказал, что страна также способна осуществить более 10 000 атак средней дальности украинскими дронами.

"В этом году мы изготовим значительно больше 1 миллиона дронов FPV. Дронов средней дистанции и дальней дистанции также будет значительно больше", - сказал Камышин. Видео дня

Во время войны России в Украине дроны FPV активно использовались в боях. Обеим сторонам удалось фактически превратить эти дешевые системы в высокоточные боеприпасы, привязав к ним взрывчатку и используя ее, чтобы поражать все: от бронетехники до солдат в окопах.

Камышин сказал во время интервью BI на полях саммита НАТО в Вашингтоне, что беспилотники FPV являются "значительной частью войны в наши дни". Он назвал их "дронами-минометчиками" и "артиллерийскими беспилотниками", учитывая их взрывной потенциал, подобный оружию дальнего боя.

Украина также имеет другие беспилотные системы и регулярно использует свои ударные беспилотники средней и большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России и по значительным военным и энергетическим объектам.

Эти системы оружия дали Киеву возможность значительно расширить зону действия за пределы границы, особенно потому, что он продолжает сталкиваться с ограничениями на использование западного оружия для таких целей.

"Мы доказали, что красных линий нет. Теперь мы можем легко добраться до России глубоко внутрь, примерно на 1500 километров, и мы показали это десятки и десятки - если не сотни - раз", - сказал Камышин, отметив, что "это влияние нашей промышленности на эту войну".

Украинский оборонпром

Увеличение производства беспилотников происходит на фоне более широких усилий по расширению оборонно-промышленной базы Украины. Страна прошла путь от почти несуществующего производства до нынешнего производства оружия бешеными темпами, что способствует росту внутренней экономики.

Киев также принимает большие меры для интеграции своей растущей оборонной промышленности с НАТО и Западом и только что открыл офис в Вашингтоне для достижения этой цели.

Тем временем Украина забирает свое самодельное оружие и модифицирует его для других задач. Например, страна оснастила свои морские беспилотные летательные аппараты установками для залпового огня, а одну из своих противокорабельных крылатых ракет превратила в оружие наземного нападения. Эти нововведения помогли Киеву нанести ущерб России.

Камышин объяснил это украинской "стойкостью - способностью выстоять под давлением, под огнем".

Однако Украина не единственная сторона, которая наращивает свою оборонительную мощь в этой войне. Россия перевела свою экономику на "советский стиль" войны и быстро производит собственное оружие, что вызывает тревогу среди некоторых союзников по НАТО.

Оборонные сотрудничества Украины

Ранее стало известно, что "Украинская оборонная промышленность" и Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронированной техники. Это должно существенно ускорить восстановление боевых машин.

Также сообщалось, что Rheinmetall намерен запустить в нашей стране производство систем противовоздушной обороны.

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