По мнению эксперта, ракета-дрон может работать из-под крыла самолета.

Новая украинская разработка - ракета-дрон "Пекло" - будет уничтожать наземные российские цели. По словам производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолия Храпчинского, уже есть результаты применения подобного оружия.

"Здесь надо отметить скорость и расстояние работы этой дрон-ракеты. Более того, есть некоторый скептицизм относительно 700 километров. Но, на мой взгляд, эта ракета может использоваться из под крыла самолета, поэтому такие расстояния для нее становятся реальными", - сказал эксперт в эфире телемарафона.

По его мнению, "Пекло" будет работать по наземным целям.

Видео дня

"То есть, можно говорить об ударах по тем же складам с вооружением, по аэродромам, чтобы уничтожить те же самые склады, или технические части, или непосредственно отрабатывать скопления самолетов. Справедливо заметить, что есть уже применение данных типов средств поражения. Но, как видим, Украина производит довольно качественные системы, средства поражения и мы имеем результат", - подчеркнул Храпчинский.

По его словам, в Украине разрабатывается большое количество интересного оружия. В частности, частные компании создают средства поражения, которые способны действовать на большое расстояние. Такие средства, как акцентировал Храпчинский, Украине очень нужны, поскольку следующий год - решающий для нас в большой войне, которую развязала РФ в феврале 2022 года. Поэтому Силам обороны нужно как можно больше нанести стратегических ударов по военным целям на территории Российской Федерации для того, чтобы сделать невозможным производство или масштабирование того оружия, которое есть у РФ.

Как заверил Храпчинский, отечественные производители имеют много чего, что может удивить украинцев, но об этом нельзя рассказывать, потому что огласка помогает врагу в дальнейшем противодействовать даже новым украинским разработкам. Он пояснил, что противник активно модернизирует свои системы противодействия, пытается уничтожать, перехватывать наши дроны, чтобы получить соответствующие технологии.

"Наши инженеры производят много того, что устроит не только ад, но и накроет "хлопками" и "бахами" всю территорию РФ", - подчеркнул специалист.

Ракета-дрон "Пекло"

Как сообщал УНИАН, украинский вооруженный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Пекло". Эта ракета-дрон является новой разработкой украинской вооруженной промышленности - производитель создал ее с нуля в рекордные сроки (в течение года). "Пекло" может лететь со скоростью 700 км/ч, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Первую партию в несколько десятков единиц при участии президента Украины Владимира Зеленского передали в Силы обороны в День Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: