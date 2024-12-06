Прежде всего такая техника будет помогать уничтожать логистические узлы, вражеские склады и предприятия, которые занимаются изготовлением боеприпасов.

Новосозданная ракета-дрон "Пекло" имеет дальнобойность, которая позволяет доставать до таких целей, как Ростов, Курск и Таганрог.

Об этом заявил главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов в эфире Новости.LIVE.

"Это дальнобойный дрон. Говорили его дальность, но наше подразделение с таким не имело дело. Я надеюсь, что такие дроны смогут летать и на Ростов, и на Курск, и на Таганрог, в принципе на территорию нашего противника", - сказал он.

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По словам Фирсова, прежде всего, такая техника будет помогать уничтожать вражеские логистические узлы, склады и предприятия, которые занимаются изготовлением боеприпасов.

"То есть делать такой зеркальный ответ противнику на его действия", - уточнил Фирсов.

Ракета-дрон "Ад" - что известно

Как сообщал УНИАН, украинский вооруженный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Пекло". Ее уже передали Вооруженным силам Украины.

Эта ракета-дрон является новой разработкой украинской вооруженной промышленности. "Пекло" может лететь со скоростью 700 км/ч, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Новую разработку лично осмотрели президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Пекло" украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки - в течение года.

"Первую партию в несколько десятков единиц сегодня при участии президента Украины Владимира Зеленского передали в Силы обороны. Символично, что это произошло в День Вооруженных сил Украины. Но это результат изобретательности и упорного труда украинских оружейников. Новый тип оружия, первый в своем классе - ракета-дрон", - отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

По словам министра, техника уже имеет успешные боевые применения. Кроме того, как он добавил, "Пекло" не только производится серийно, но и постоянно совершенствуется.

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